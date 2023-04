Artikkelen fortsetter under annonsen

Da DN prøvekjørte Ford F-150 Lightning i fjor høst, var det ennå i det blå om bilen noen gang ville komme på norske veier. Nå bekrefter Ford at bilen kommer til Norge, og at de første kundene vil få bil før jul i år.

Bil med Embret: – Noe av det mest ekstreme innen elbil Ford F-150 Lightning er en kjempesuksess i USA, nå kommer den også til Norge. 02:08 Publisert: 05.09.22 — 11:27

Bilen er over 5,90 meter lang, har fem seter, bagasjerom på 400 liter under panseret, og et lasteplan med en nyttelast på 805 kilo.

Bilen er ennå ikke WLTP-testet, men versjonen som kommer til Norge får batteriet på 98 kWh. Den har en rekkevidde på den amerikanske forbruksmålingen som tilsvarer 386 kilometer. Prisen i Norge blir 1.183.000 kroner. Da får du 452 hestekrefter som bringer deg fra null til 100 km/t på under fem sekunder.

Ford har innført et søknadsskjema med 13 spørsmål du må besvare for å bli godkjent som kunde.

–Det er først og fremst for å hindre spekulasjon på det begrensede antallet biler Ford Norge får, sier Per Gunnar Berg, som er administrerende direktør i Ford Norge.

Her må du forplikte deg til ikke å videreselge bilen annet enn til Ford og Ford-forhandler før det har gått ett år siden registrering.

Blir du godkjent, lover Berg at de første kundebilene kommer til landet før jul. Norge er det første landet utenfor hjemmemarkedet som får denne bilen.

