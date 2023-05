Artikkelen fortsetter under annonsen

Bruktbilkrangelen om en Maserati Levante ble en uvanlig kostbar affære.

En næringslivstopp innen oljeservice videresolgte Maseratien i april 2020, tre år etter at han selv tok den inn fra Nederland.

Det ble starten på en flere år lang konflikt.

For vel ett år senere fikk bilen motorproblemer. Partene er uenige om omfanget av problemene. Kjøperen hevder at bilen ikke har vært kjørbar siden motoren havarerte i 2021.

Bilen ble levert til Autoxo Sport (nå Formula Automobile) som er Norges eneste offisielle forhandler og importør av Maserati for en sjekk.

Merkeverkstedets diagnoseverktøy markerte deretter på at bilen hadde blitt tunet. Begrepet tuning brukes om endringer i bilens programvare som gjøres for å bedre ytelsen.

I dette tilfellet skal tuningen ha ført til alvorlige motorfeil som til slutt gjorde at hverken kjøper eller selger ville ha bilen. Det utviklet seg også til en krangel om hvem som hadde utført tuningen, en konflikt som til slutt endte opp i rettssystemet.

Skadelig for motoren

I første fase tok selgeren tilbake bilen etter å ha mottatt stevning fra kjøper. Så skulle saken snu på hodet.

Nye undersøkelser gjorde at selgeren mente tuningen hadde skjedd i kjøperens eierperiode. For firmaet Simco, som er spesialisert på bilelektronikk, konkluderte med at det var gjort mange endringer i programvaren i forhold til fabrikkspesifikasjonene.

Endringene er beskrevet å være gjort på en slik måte «at den vil være skadelig for kjøretøyets motor samt drivlinje» og at endringene bærer preg av dårlig forståelse av bilens fabrikkprogramvare.

Det ble samtidig presisert at det ikke finnes datainnhold i softwaren som gir noen tidsaspekt for når endringen i softwaren ble gjort.

Justeringen av programvaren skal angivelig ha ført til motorhavari. Til slutt endte krangelen om denne Maseratien i retten. (Foto: Privat) Mer...

Må betale 1,1 mill.

I en nylig avsagt dom i Søndre Østfold tingrett fikk bilselgeren fullt medhold. Kjøperen må ta tilbake bilen for 850.000 kroner. I tillegg må han også betale 68.000 kroner i erstatning og 200.000 kroner i saksomkostninger.

Til sammen må kjøper ut med rundt 1,1 million kroner i løpet av to uker når han på nytt må overta bilen.

Etter bevisførselen kom retten til at bilen mest sannsynlig ble tunet i kjøperens eierperiode.

Kjøperens advokat påpeker at de tekniske rapportene ikke tidfester når det er gjort endringer i programvaren.

– Endringene kan like gjerne ha blitt gjort etter forliksavtalen ble inngått, og dermed etter NNs (kjøperen) eiertid. Uansett har det formodningen mot seg at NN skulle ha tunet programvaren på det tidspunktet som motparten anfører, all den tid bilen ikke har vært kjørbar siden motoren havarerte 20. mai 2021.

Tingretten fester ikke lit til påstanden om at selger skal ha utført tuningen etter at den ble tatt tilbake.

Ille nok

Kjøperens advokat Tobias Thalberg Andersen ønsker ikke å kommentere saken eller om den blir anket.

Næringslivstoppens advokat ønsker heller ikke å utdype bruktbilkrangelen.

– Det er selvsagt hyggelig at tingretten har kommet til det vi mener er riktig konklusjon i denne saken, men det er ille nok for ham som har tapt saken. Utover det har vi ingen kommentar, sier selgerens advokat André Marthinussen Larsen.