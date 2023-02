Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Etter historisk mange nybilleveranser i desember 2022, leverer Møller Mobility Group et resultat før skatt på 2,65 milliarder kroner i 2022, 87 millioner kroner bedre enn i 2021, det skriver selskapet i en børsmelding mandag kveld.

Omsetningen for konsernet ble 39,2 milliarder kroner i 2022, mot 36,1 milliarder kroner i 2021. Antall utleverte biler er noe opp mot 2021, men økte snittpriser på nye biler er hovedforklaringen til omsetningsøkningen.

– Vi er selvsagt fornøyde med historisk gode resultater. Vi er også glad for å parallelt ha videreutviklet en solid organisasjon, gjort noen strategisk viktige investeringer, og levert gode prestasjoner innen bærekraft. Dette gjør oss godt rustet for det som vil bli en noe mer utfordrende tid, sier konsernsjef Petter Hellman.

Ordrebanken ved inngangen til 2023 er fortsatt god, men selskapet opplyser at inflasjon, renteøkning, samt økte skatter og avgifter har dempet kontraktinngangen.

Møller Mobility Group importerer og selger blant annet Volkswagen, Skoda og Audi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utbytte på 500 millioner kroner

Høyere etterspørsel enn tilgang har ført til solid bruttofortjeneste fra nybilsalg og bruktbilsalg, skriver selskapet i rapporten.

For å optimalisere egenkapitalen gjennom året, deler Møller Mobility Group normalt sett ut utbytte hvert tertial, heter det.

Konsernet utbetalte 400 millioner kroner i utbytte etter første tertial, og 700 millioner kroner per andre tertial 2022. For tredje tertial har konsernet avsatt et utbytte på 500 millioner kroner.

Krevende start på 2023

Inngangen til 2023 har vært krevende, skrive konsernet, der makroøkonomiske «drivere, en rask og kraftig innføring av elbilavgifter og vedvarende produksjonsutfordringer» bidrar til å kjøle ned markedet.

Konsernet tror på et svekket totalmarked i Norge i 2023. Nedgangen i prognosen skyldes i hovedsak utlevering av 20.000 ekstra biler på tampen av fjoråret, skriver det.

For å minimere usikkerhet og sårbarhet, og som et føre-var-prinsipp, har konsernledelsen besluttet å redusere ikke-kritiske kostnader.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– På tross av det urolige makrobildet, har vi tro på fremtiden. Møller Mobility Group har som ambisjon å alltid ha produkter, priser og et ledende forhandlerapparat som sikrer at vi er konkurransedyktige. Vi har markedsledende produkter i nyttekjøretøysegmentet, og en markedsandel på hele 23,5 prosent med nye bestselgere på vei inn i personbilsegmentet, avslutter Hellman.

Økte kontantstrømmen i fjor

Kontantstrøm fra investeringsaktivitet utgjorde 823 millioner kroner i 2022, mot 556 millioner kroner i 2021.

Blant investeringene konsernet gjorde i 2022 nevnes oppkjøpet av forhandlervirksomheten Erik Arnesen Bryn og biltilpasningsvirksomheten Iseveien Services, og økte eierandeler Mitt Dekkhotell, Rebil og Gire.

Ved utgangen av 2022 hadde selskapet et varelager med en samlet verdi på 5,2 milliarder kroner.

Ifølge rapporten er det primært nybillageret som er høyt som følge av store billeveranser ved utgangen av året, men også bruktbillageret er høyere.

Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld på 152 millioner kroner ved utgangen 2022.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.