Investor Arne Fredly har kjøpt seg en «ny» Ferrari Laferrari. Bilen har vært eid av den svenske popartisten Per Gessle, og er en av kun 500 produserte biler. Dette melder det svenske nettstedet Carup.

Eksklusiv garasje

Bilen føyer seg godt inn i Fredlys allerede eksklusive garasje, som tilsynelatende flommer over av superbiler. Under Oslo Motor Show i fjor viste Fredly sine to Aston Martin Valkyrie. En gatebil, og AMR Pro som er en løpsbil, begge med over 1000 hestekrefter.

Tidligere har Fredly vist frem Bugatti Veyron og Chiron, McLaren P1 GTR og Senna, Aston Martin Vanquish Zagato og Ferrari Monza SP2. I Fredlys garasje har det også tidligere stått en Laferrari. Fredly var en av dem som hadde så mange Ferrarier fra før, at han fikk lov til å kjøpe en da bilen kom i 2013.

Allerede i 2007 stilte Arne Fredly opp med sin Bugatti Veyron på bilutstillingen på Lillestrøm. (Foto: Embret Sæter) Mer...

– Markedet for super/hyper-biler har tatt helt av. Det kan på mange måter sammenlignes med kunst som finnes i begrenset opplag, men disse kan kjøres. Jeg har holdt på med dette i 20 år, og så langt har det gått bra. Jeg har både realiserte og urealiserte gevinster så jeg er ikke bekymret for porteføljen min, sa Arne Fredly til DN i et intervju om bilparken hans i 2017.

Under årets Oslo Motor Show, som åpner fredag den 27. oktober, kommer Fredly med en Ferrari Daytona SP3, som er den nyeste limiterte superbilen fra Ferrari.

Ferrari Daytona SP3 produseres i 599 eksemplarer. Alle er forbeholdt samlere av Ferrari i begrenset opplag. De 499 første er forbeholdt de som allerede har Ferrari Monza SP1 og SP2. (Foto: Ferrari) Mer...

Første Ferrari-hybrid

Ferrari Laferrari kom i 2013 og etterfulgte superbilen Ferrari Enzo. Den er superbilmerkets første hybridbil, der effekt selvsagt er viktigere enn eldriften i seg selv. Den såkalte KERS-teknologien som den har hentet fra Formel 1, sørger for å gjenbruke bremseenergien. En V12-motor gir i seg selv 789 hestekrefter, men den ekstra elmotoren sørger for at totaleffekten er på hele 963 hestekrefter.

Se video: Arne Fredly bestilte sportsbiler for en kvart milliard. Se bilene her (2018):

Carup spekulerer i at Fredly må ha betalt omkring 40 millioner kroner for bilen. Det ligger fem Laferrari ute for salg på nettstedet Autoscout24, og prisen starter på 3,38 millioner euro for et eksemplar som står i Milano. Det er etter dagens kurs omkring 40 millioner kroner. Per Gessle har eid bilen siden den var ny i 2014, men den skal ikke være kjørt mer enn 3000 kilometer. I et intervju med Motorjournalen på Youtube, sier Gessle at han liker best å pusse på og snakke med bilene sine.

Han har ifølge Carup fremdeles omkring ti Ferrarier, deriblant en Laferrari Aperta, som er en åpen variant av Laferrari, produsert i kun 210 eksemplarer.

Her i landet finnes det én Ferrari Laferrari på norske skilter. Den er det bilsamleren og investor Ole Ertvaag i Stavanger som eier.

Arne Fredly har foreløpig ikke besvart DNs henvendelse.

