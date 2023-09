Artikkelen fortsetter under annonsen

Askeladden-selskapet Rebil skulle utfordre det etablerte bruktbilmarkedet

Nykommeren hadde bare drevet i knappe to år før prisene havnet i fritt fall.

Nå merker selskapet at både bileiere og bransjeaktører har måttet justere seg for å tilpasse seg det nye markedet.

– De vanskelige økonomiske tidene gjør at prisene vil falle raskere enn normalt, sier Jonathan Parr som er medgründer og vekstsjef i Rebil.

Han registrerer at mange nå er i en vanskelig situasjon etter å ha lånt opp mot 80 og 100 prosent av bilens verdi. Når bilen faller så raskt i verdi, ender mange med å skylde penger etter at bilen er solgt.

Dermed ender mange med misligholdte billån.

– Når privatøkonomien er under press, så er det flere som ikke klarer å betjene lånet. Noen ender da opp med en mellomfinansiering etter salg, mens andre rett og slett ikke har mulighet til å selge.

– Dette er noe vi ser allerede, og vi tror dessverre det er et økende problem som vil føre til flere mislighold fremover.

Spesielt på de dyreste bilene er nå prisene under press.

– Deler av markedet har ikke justert seg like mye. Vi må være så ærlige med kundene og må få dem til å justere forventningene. Innimellom er det vanskelig å forklare at prisene har falt så mye. I kroner kan det være stor differanse, sier Parr.

Tesla startet fallet

Den negative prisspiralen toppet seg da nybilprisene begynte å falle slik at hele bilmarkedet måtte reprise seg. Tidligere denne uken meldte nettstedet Broom om nok en nedjustering. Denne gangen var det Renault Mégane E-Tech som ble satt ned over 80.000 kroner i pris etter å ha fått gode testresultater

– Det er så enkelt som at Tesla satte ned nybilprisen med 100.000 kroner ved nyttår, og så måtte alle andre justere seg.

Vokser i presset marked

– Bransjen påvirkes definitivt av det som skjer med prisene. Alle som driver med bruktbil blir utfordret når prisene faller.

Rebil har hatt en kjempevekst og gikk fra 17 til 178 millioner kroner i omsetning på ett år. I inneværende år, som er det tredje driftsåret, vil topplinjen bli doblet til nærmere 400 millioner kroner, ifølge Parr. Fjorårets underskudd på 22 millioner kroner skal nå bli snudd til overskudd.

Tidligere toppfotballspiller Jonathan Parr er medgründer og vekstsjef i Rebil. . (Foto: Rebil)

– Markedet har gitt oss en utfordring, men vi har på kort tid gått fra hypervekst til å konsentrere oss om lønnsom vekst. Dette gir oss en helt annen stabilitet og fleksibilitet fremover.

I det siste året har det vært et race for å få unna bilene kjapt.

– Vanligvis er det et jevnt fall i prisene på bruktbiler. I år har prisene falt raskere. Jeg vet ikke om prisene har falt så mye noen gang. For alle som sitter på mange bruktbiler er det derfor et spørsmål om omløpshastighet for ikke å bli sittende med biler, sier Parr.

Bobletendenser

Den kraftige korreksjonen kommer like etter periode hvor det var ventetider på nye biler og hele bruktbilbransjen hadde en opptur.

– På sensommeren i fjor var det overopphetet og nesten bobletendenser når det var mangel på nybiler.

Han mener kombinasjonen av makrotrender som renteøkninger og svekket kjøpekraft har bidratt til det raske skiftet.

Som ny aktør i markedet mener han det har vært enklere å omstille seg. Selskapet har tatt grep ved å lage en outlet for eldre biler, satse på bileksport og har optimalisert den eksisterende satsingen på nyere bruktbil.

– Vi har blant annet fått ned liggetiden for å tilpasse seg det nye markedet.

Nå som prisene faller, bidrar eksport til at de kan tilby så høy pris som mulig til dem som vil selge bilen sin.

Det er på bilene med høyeste salgsvolum at prisene korrigeres raskest

– Det forskjellig hvor lang tid den priskorrigeringen tar, men mange kjøp og salg fører ofte til et mer presist prisnivå, sier Parr.

For en bruktbilbutikk er det også kritisk å få tilgang til biler.

– Hvordan man kjøper biler har også forandret seg. Vi har en egen kanal på nett. Visninger tar vi på video og så henter vi bilene hjemme hos selgeren med oppgjør samme dag. Dette er en tjeneste som gjør at vi får inn mange biler.

Fra fotball til bruktbil

Selv var han toppfotballspiller med blant annet tre sesonger i engelske Crystal Palace, før han gjorde et markant karriereskifte.

Selv var han toppfotballspiller med blant annet tre sesonger i engelske Crystal Palace, før han gjorde et markant karriereskifte.

– Et halvår før jeg la opp ble jeg ferdig med masteren. Da var det bare å hoppe rett inn i bruktbilbransjen, sier den tidligere landslagsspilleren for Norge.