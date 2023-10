Artikkelen fortsetter under annonsen

Tesla omsatte for 23,4 milliarder dollar i tredje kvartal, viser ferske tall som ble lagt frem onsdag kveld. Samtidig hadde elbilselskapet en inntjening på 0,66 dollar per aksje og en bruttomargin på 17,9 prosent.

På forhånd var det ventet en omsetning på 24,1 milliarder dollar og en inntjening på 73 cent per aksje, ifølge estimater CNBC har hentet inn. Samtidig trodde analytikerne at bruttomarginene ville falle til 18 prosent.

Etter at kvartalstallene ble lagt frem, falt Tesla-aksjen umiddelbart med rundt tre prosent i etterhandelen, men allerede etter noen minutter snudde trenden og aksjen ble handlet litt over kursen ved stengetid, som var på 242 dollar. Trolig er det det faktum at bruttomarginen viste seg å være i nærheten av forventet nivå som gjør at aksjen er noe opp i etterhandelen, skriver Marketwatch.

Tesla-aksjen falt onsdag rundt 4,5 prosent på en generelt dårlig dag på Wall Street, men har siden i sommer steget med over 30 prosent.

I tredje kvartal i fjor leverte elbilselskapet en inntjening på 1.05 dollar per aksje, mens omsetningen var på 21,45 milliarder dollar. Men andre ord har omsetningen gått opp samtidig som inntjeningen har gått ned, noe som skyldes at selskapet nå leverer betydelig lavere marginer enn tidligere. Dette skyldes stadige priskutt på selskapets biler, og toppsjef Elon Musk har selv sagt at Tesla ville ofre marginene for å kunne produsere flere biler.I tredje kvartal i fjor var bruttomarginen på 28 prosent.

Elon Musk viste frem Cybertruck allerede i november 2019. Nå kan det se ut som om bilene endelig vil bli levert ut på ordentlig, ifølge Tesla kan dette starte 30. november i år. (Foto: Ringo H.W. Chiu/NTB) Mer...

Foruten ferske tall om marginer og inntjening, var det i forkant også knyttet spenning til om det ville komme nyheter om når Tesla vil begynne utleveringen av sin nyeste modell Cybertruck. Bilen ble presentert allerede i 2019, men har siden vært gjenstand for store forsinkelser. Men ifølge selskapet ligger det fremdeles an til at de første bilene kan leveres ut senere i år, mer presist 30. november.