Tesla Norway hadde rekordinntekter i fjor. Selskapet fikk inn 14,99 milliarder kroner. Samtidig lå utgiftene på 14,76 milliarder kroner.

Det ble solgt over 20.000 nye Teslaer i Norge i fjor, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Driftsresultatet endte dermed på 225 millioner kroner, noe som er en oppgang fra 2021 hvor selskapet tjente 182 millioner kroner.

Resultatet før skatt ble 220 millioner kroner, mot 175 millioner kroner i fjor.

Tesla Motors Norway AS, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 14988,1 12165,7 23,2 % Driftsresultat (ebit) 224,9 182,5 23,2 % Resultat før skatt 220,3 175,4 25,6 %

Samtidig er det viktig å nevne at driftsmarginen for Tesla Norway forblir uendret. De siste fem årene har driftsmarginen ligget stabilt på 1,5 prosent. Ettersom Tesla styrer hele verdikjeden, kan selskapet bestemme hvor mye som skal bli igjen i Norge.

Ny bestselger

Økt salg av den dyrere og mer populære Tesla Model Y har trolig bidratt til resultatet. Modellen var den bestselgeren i Norge hvor hele 17.000 modeller ble solgt. Det er en økning på 107 prosent mot fjoråret hvor Model 3 var bestselger.

Med flere Tesla-biler på norske veier, blir det også større behov for service og dermed større inntekter fra service-markedet.

I årsregnskapet skriver selskapet at forsyningskjeden kan bli en risikofaktor fremover. Bilene er avhengige av å få tilgang til avanserte komponenter, blant annet få tak i nok databrikker (halvledere).