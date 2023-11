Artikkelen fortsetter under annonsen

I det nye førerkortdirektivet kan det bli aktuelt å dele det vanlige førerkortet, klasse B, inn i B og B+. I så fall er det kun B+ som gir grønt lys til å kjøre biler på over 1800 kg., skriver Nettavisen.

For å få denne førerkortklassen, må man være minst 21 år gammel, og hatt førerkort i mer enn to år.

Andre populære bilmodeller som veier mer enn 1800 kilo, er Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 og Volvo XC40.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.