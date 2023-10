Artikkelen fortsetter under annonsen

– Som et siste farvel til fossile biler blir den siste Volkswagen Golf satt i bestilling mot slutten av året, sier Ulf Tore Hekneby, direktør for Norges Volkswagen-importør Møller, i en pressemelding.

Det er blitt solgt 1,1 millioner personbiler fra Volkswagen i Norge på 75 år, og de siste årene har bilprodusenten introdusert mange elektriske modeller. På ti år er det importert 102.000 elbiler fra Volkswagen til Norge.

– Elbilutviklingen har frem til nå vært en formidabel suksess. Det skyldes nok både at nordmenn ønsker seg klimavennlige løsninger, et bredt utvalg elbiler i alle segmenter, men også politikernes vilje til å gi gode incentiver, sier Hekneby.

I september var den elektriske Volkswagen-modellen ID. 4 den nest mest solgte bilen i Norge.

I ti år på rad var Volkswagen Golf Norges mest solgte bil, og i 2013 kom den elektriske varianten av modellen på markedet. De siste årene har Volkswagen kommet med flere nye modeller i den helelektriske ID-serien. De mest solgte modellene til Volkswagen i Norge har i mange år vært elektriske.