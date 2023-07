Artikkelen fortsetter under annonsen

Forrige uke la det børsnoterte eiendomsselskapet Entra frem tall for andre kvartal. Selskapet skrev ned verdien av eiendommene med 3,1 prosent fra første kvartal, som følge av høyere avkastningskrav.

Totalt eier Entra eiendommer til en bokført verdi av 74 milliarder, med en nettogjeld på 39,5 milliarder kroner. På tre år har Entras belåningsgrad økt fra 37 til over 53 prosent, men selskapet vil ha den under 50 prosent over tid.

Entra har tidligere signalisert at det kan selge eiendommer for fem-seks milliarder, men åpner nå for at beløpet kan bli større.

Venter utbyttestans

I en analyse uttrykker DNB-analytiker Simen Mortensen mest bekymring for den såkalte rentedekningsgraden, som er driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) dividert med rentekostnader. Han venter at den vil falle fra 2,04x ned mot 1,8x neste år, noe også Entra har sagt det er en risiko for.

For at «investment grade»-ratingen skal opprettholdes, må rentedekningsgraden komme opp til 2,4x på sikt, ifølge Mortensen. Årsaken til at selskapene vil beholde en slik rating, er at det gir bredere og billigere tilgang på kreditt.

Mortensen tror selskapet kanskje må hente syv-åtte milliarder for at ratingen skal beholdes. Mortensen mener frisk egenkapital fremstår som et rasjonelt valg fremfor storstilt salg av eiendommer, gitt renteutsiktene.

Som en konsekvens av at både belåningsgraden og rentedekningsgraden er utsatt, varslet Entra at det ville gjøre en revurdering av utbyttepolitikken. Mortensen venter at utbyttet kuttes til null for andre halvår 2023 samt hele 2024 og 2025.

Til tross for utfordringene, opprettholder Mortensen kursmålet på 105 kroner. Entra-aksjen omsettes for øyeblikket til 97 kroner, noe som priser egenkapitalen til 18 milliarder. Aksjen er mer enn halvert fra toppunktet for to år siden.

Entras to største eiere er de svenske eiendomsselskapene Castellum og Balder, som eier henholdsvis 33 og 27 prosent.

– Ingen tvil om

Mortensen er blitt kjent som analytikeren som advarte mot det gjeldstyngede svenske eiendomsselskapet SBB, som har kollapset på Stockholm-børsen det siste året. Mens alle analytikerne var positive, advarte Mortensen om høy finansiell risiko og lav grad av transparens.

Mortensen er klar og tydelig på at SBB ikke er alene, uten at han vil nevne konkrete navn.

DN har imidlertid skrevet flere artikler om Ivar Tollefsens Heimstaden, som også risikerer en nedgradering som følge av at rentedekningsgraden faller.

Etter det DN kjenner til, er Heimstaden det eneste nordiske eiendomsselskapet som kan matche SBBs kraftige vekst de siste årene. Heimstaden er dobbelt så stort som SBB, både hva gjeld og eiendomsverdier angår.

Totalt har Heimstaden-systemet en rentebærende gjeld på over 200 milliarder, og flere titall milliarder kommer til forfall innen utgangen av 2024.

Mortensen ser for seg at de to neste årene vil bli ekstremt krevende for mange nordiske eiendomsselskaper når lån forfaller og rentesikringsavtaler utløper.

Mortensen ser for seg at de to neste årene vil bli ekstremt krevende for mange nordiske eiendomsselskaper når lån forfaller og rentesikringsavtaler utløper.

– Det finnes mange belånte systemer der rentehåndteringsevnen er langt lavere enn hva den burde være. Det er det ingen tvil om, sier han.