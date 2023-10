Artikkelen fortsetter under annonsen

Over flere uker har meglerhuset Arctic Securities jobbet utrettelig med en løsning for det kriserammede eiendomsprosjektet Telegrafen, der kombinasjonen høy belåning og økte renter har laget hakkemat av aksjonærverdiene.

Tidligere denne uken ble det klart at aksjonærene ville få valget mellom en kapitalinnhenting og et salg av eiendommen, ettersom Arctic både hadde sikret kapital fra aksjonærene og mottatt et bud.

Fredag kveld kom fasiten: aksjonærene har akseptert budet og eiendommen blir dermed solgt.

Kjernen til krisen er et obligasjonslån på 1,6 milliarder kroner, som forfaller om to måneder. Lånet har ikke latt seg refinansiere etter den brutale renteoppgangen, noe som har skapt et stort egenkapitalbehov.

Telegrafen Ble åpnet i 1924 som hovedkontor for Telegrafverket, forløperen til Telenor.

Da Telegrafen sto ferdig, var det landets tredje største bygg. Det var også datidens desidert mest påkostede.

Opptar et helt kvartal i Kvadraturen i Oslo sentrum. Tegnet av Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson.

Bygget var lenge eid av Telenor. I 2016 ble det solgt for 560 millioner og senere gjenåpnet som kontorbygg og mini-mathall på bakkeplan, med 2700 kvadratmeter til restauranter, barer og kafeer.

I desember 2020 ble bygget solgt videre til et syndikat satt opp av meglerhuset Arctic Securities. I transaksjonen ble eiendommen priset til 2,25 milliarder.

Var dekket

Kapitalinnhentingen, som altså nå ikke blir noe av, ble det klart tirsdag denne uken at Arctic hadde fått dekket, etter at summen ble redusert fra 580 til 520 millioner. Reduksjonen skyldes blant annet at honorarene ble jekket ned med 29 millioner kroner. Arctic bekrefter overfor DN at meglerhuset mottar et honorar på rundt 16 millioner for salget, tilsvarende én prosent av brutto eiendomsverdi. Det er omtrent akkurat samme sum som honoraret ble kuttet til da emisjonen ble garantert for tidligere i uken.

Arctic har tidligere uttalt til DN at det hadde tjent totalt 48 millioner på prosjektet. Salgshonoraret løfter totalen til 64 millioner.

Tidligere samme dag hadde det allerede kommet en nyhet om et bud på toppselskapet Telegrafen Invest, et bud som nå er akseptert. Budet priset egenkapitalen til 100 millioner kroner, som er 86 prosent lavere enn den innskutte egenkapitalen på 726 millioner kroner.

Det er ikke kjent hvem som fremmet budet.

Budet var på 10.000 kroner per aksje, mens kapitalinnhentingen skulle gjennomføres til en kurs på 2000 kroner per aksje.

Budet priset eiendommen isolert sett til litt over 1,6 milliarder kroner, tilsvarende et verdifall på nær 28 prosent siden syndikatet kjøpte eiendommen for tre år siden.

Arctic-deleier Trond Mohn og hans stiftelse er største eier av Telegrafen, med 25 prosent av aksjene. Resten av aksjonærene – det er drøyt 150 av dem – eier under fem prosent hver.

Skrev ned til null

Nest største aksjonær er Kåre Jostein Grøtta, som ifølge seg selv kjøpte flere aksjer enn planlagt på grunn av en klønete regnefeil han hadde gjort etter «et par drammer for mye».

Litt lenger ned på aksjonærlisten finner man oppkjøpstoppen Birger Nergaard, som eier 0,7 prosent av aksjene. Det innebærer at han kan ha investert et par millioner kroner, men verdien av aksjene har Nergaard allerede skrevet ned til null.

– Det var dønn umulig å komme seg ut da jeg så dette komme i våres. Det var ingen kjøpere, helt svart.

I august brøt Telegrafen kravet om egenkapitaldekning. Obligasjonseier påla retting av bruddet innen 23. oktober.

I august brøt Telegrafen kravet om egenkapitaldekning. Obligasjonseier påla retting av bruddet innen 23. oktober.

Dersom bruddet ikke ble rettet innen denne fristen, kunne obligasjonseier kreve umiddelbar innfrielse av lånet eller tiltre pantet. Etter det DN kjenner til var det en konstruktiv dialog mellom obligasjonseier og Arctic denne uken, mens salgsprosessen pågikk.