Fredag meldte Flott Olympen as oppbud, viser Brønnøysundregistrene. Selskapet driver restaurant Olympen på Grønland i Oslo, også kjent som «Lompa.» Det tradisjonsrike utestedet har holdt på siden 1892.

Flott Fond 1 as tok over Olympen i fjor, med nyåpning i november. Bak fondet står driftsselskapet Flott Gjort as, drevet av veteraner fra utelivet i Oslo. Selskapet hentet inn penger fra kapitalsterke investorer til fondet i fjor, og varslet en ambisiøs satsing med åpning av minst ti nye steder.

– Det er virkelig leit at vi måtte legge ned Lompa. Høsten ble brukt til å oppgradere og modernisere lokalene, og vi hadde virkelig troen på at vi skulle lykkes. Olympen er virkelig et nydelig sted, men utgiftene ble dessverre for store, sier kommunikasjonsansvarlig Tina Aasen til DN.

Hun sier det begynte bra før jul, men at det ble utfordrende på nyåret.

– Både med økte driftskostnader og ikke nok inntjening. Strømkrisen har heller ikke hjulpet, og bidro til at det ble krevende for oss. Vi ønsker lykke til til neste driver og håper noen kan overta raskt. Grønland fortjener virkelig et sånt sted.

Bostyrer Stine Snertingdalen i advokatfirmaet Kvale har vært i dialog med utleier i løpet av formiddagen.

– Fremover kommer jeg til å jobbe med utleier for å finne nye drivere. Dette er en institusjon i Oslo, og det hadde vært veldig hyggelig å finne noen som vil ta driften videre. De forrige eierne har visstnok gjort noen forsøk på å finne nye drivere, sier Snertingdalen.

I åpningskjennelsen fra Oslo tingrett fremgår det at styret har opplyst en gjeld i overkant av 7,2 millioner kroner, og eiendeler til 3,5 millioner.

I tillegg ligger det litt mat og alkohol i boet, forteller Snertingdalen.

– Det er en del ansatte som skal ha utestående lønn, sier hun.

Da det ble meldt oppbud var det registrert 24 inkassosaker på Flott Olympen, på i overkant av 1,9 millioner kroner til sammen.

Kostbart brolån

Olympen har vært stengt den siste tiden. I midten av april sa styreleder Arnt Olaf Andersen til Avisa Oslo at stedet var stengt for «en mindre oppussing.»

– Det vil ta noen uker før det åpner igjen, sa Andersen til avisen.

«Vi er for øyeblikket kun åpen for event og utleie,» har det stått på nettsidene til Olympen den siste tiden.

Det var nettopp «Lompa» som illustrerte annonsen til Flott Fond 1, da selskapet hentet inn åtte millioner kroner i et folkefinansiert lån til 14 prosent rente hos Fundingpartner i november i fjor.

– Det er null dramatikk i dette. Det handler bare om at vi skal gi gass inn mot julebordsesongen, sa Andersen til E24, som omtalte lånet den gang.

I annonsen som fortsatt er tilgjengelig går det frem at lånet ble fulltegnet med 749 investorer. Her fremgår det at Flott Fond 1 hadde hentet 60 millioner i egenkapital i flere runder, og var i prosess med å ta inn tolv til, hvor de allerede hadde forpliktelser på 10,5 millioner.

Olympen har lokket sultne – og øltørste – Osloboere siden 1892. (Foto: Javad Parsa) Mer...

«Selskapet holder i disse dager på med lansering av flere nye konsepter i porteføljen og har løpende oppstartskostnader tilknyttet dette. Selskapet ønsker å brofinansiere deler av den kommende emisjonen for å få startet opp disse stedene i tide til julebordsesongen,» het det i innsalget til folkeinvestorene.

DN har vært i kontakt med Andersen, som i tillegg til å være styreleder i Flott Olympen er porteføljeforvalter i Flott Gjort. Han vil ikke kommentere konkursen, eller tidligere uttalelser, men henviser til kommunikasjonsansvarlig.

– Det er Tina som svarer, sier han.

Pengesterke eiere

Flott Fond 1 overtok Olympen ett år etter at forrige eiere gikk konkurs.

I et intervju med D2 i januar i fjor, fortalte utviklingssjef i Flott Gjort, Runar Eggesvik, om de store planene.

– Vi går ut på en helt annen måte enn før, sa han, og varslet ti nyåpninger i løpet av året.

I tillegg til å åpne steder som Trekanten i det nyoppussede Erling Viksjø-bygget på St. Olavs plass, og den 700 kvadratmeter store vinbaren Vin Vin i Torggata, har Flott-gruppen investert i, eller overtatt, eksisterende steder som Olympen.

Eggesvik og porteføljeforvalter Andersen har over 20 års erfaring i utelivsbransjen og har sammen vært involvert i en rekke steder og institusjoner i Oslo før de var med å starte Flott Gjort – som Øyafestivalen, Kulturhuset, Youngs, Prindsen Hage og Sukkerbiten.

I tillegg til gründerne har Flott Fond 1 en rekke pengesterke eiere, med tyngde fra eiendomsbransjen. Blant disse er Møller Eiendom, Rica Eiendom-eier Jan Erik Rivelsrud og Selvaag-arving Tharald Nustad. Sistnevnte var bærekraftsansvarlig da satsingen ble lansert.