Norwegian Property, Npro, kjøper den mye omtalte bygningen Telegrafen i Kvadraturen i Oslo sentrum gjennom en kjøp av drøyt 94 prosent av aksjene i Telegrafen Invest as. Kjøpesummen er avtalt til 100 millioner kroner, samt videreføring av lånene i aksjeselskapet.

Eiendommen har de siste årene vært eid av et syndikat satt opp av Arctic, og har i det siste slitt med økte renter på den høye belåningen. Den nye eieren tar på seg å refinansiere milliardlånet ved forfall i midten av desember, opplyses det i en børsmelding. Det vurderes å utstede nye aksjer i Norwegian Property.

Som DN skrev fredag, da det ble kjent at transaksjonen ble gjennomført uten av kjøperen var kjent, er eiendommen syltet ned i gjeld gjennom et obligasjonslån på 1,6 milliarder kroner. Budet på 100 millioner kroner for aksjene, priser eiendommen isolert sett til litt over 1,6 milliarder kroner. Det tilsvarer et verdifall på nær 28 prosent siden Arctic-syndikatet kjøpte eiendommen for tre år siden.

Selgerne består av Arctic-deleier Trond Mohn og hans stiftelse, som er største eier av Telegrafen med 25 prosent av aksjene. Resten av de drøyt 150 aksjonærene eier under fem prosent hver.

Vil eie i 100 år

Npro eies av John Fredriksen med døtre etter at de kjøpte opp selskapet og tok det av børs for to år siden. Ved nyttår ble Npro-porteføljen bokført til 25 milliarder kroner.

Telegrafen Ble åpnet i 1924 som hovedkontor for Telegrafverket, forløperen til Telenor.

Da Telegrafen sto ferdig, var det landets tredje største bygg. Det var også datidens desidert mest påkostede.

Opptar et helt kvartal i Kvadraturen i Oslo sentrum. Tegnet av Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson.

Bygget var lenge eid av Telenor. I 2016 ble det solgt for 560 millioner og senere gjenåpnet som kontorbygg og mini-mathall på bakkeplan, med 2700 kvadratmeter til restauranter, barer og kafeer.

I desember 2020 ble bygget solgt videre til et syndikat satt opp av meglerhuset Arctic Securities. I transaksjonen ble eiendommen priset til 2,25 milliarder.

Npros portefølje har store deler av eiendomsmassen på Aker Brygge, og i en børsmelding uttaler styremedlem Kathrine Astrup Fredriksen om satsingen i Kvadraturen:

– Kjøpet er i tråd med selskapets vekststrategi hvor vi også opportunistisk evner å utnytte hendelser i markedet. Bygget ble oppført for 100 år siden og ble ferdig totalrehabilitert i 2020. Vi skal bidra til langsiktig verdiskaping i årene som kommer, og gleder oss til de neste 100 årene. Med kjøpet har vi utvidet vår eksponering i Oslo sentrum hvor vi allerede eier en betydelig eiendomsmasse

I børsmeldingen opplyses det at leieinntektene er på 90 millioner kroner i året.

– Vi søker kontinuerlig etter kvalitetsbygg, med gode leietagere til en rimelig penge (...), uttaler Bent Oustad i den samme meldingen.

