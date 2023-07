Artikkelen fortsetter under annonsen

Det svenske eiendomsselskapet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), og storeier av norske barnehagebygninger, står midt i en finansiell hengemyr, og nå vil en gruppe långivere ha fortgang i redningsaksjonen.

Nyhetsbyrået Bloomberg har fått tilgang til et brev fra kreditorgruppens rådgiver, PJT Partners. Der fremkommer det at kreditorene vil ha endringer i eiendomsselskapet styre og ledelse, og de krever følgende:

Styret skal utvides med to representanter.

En ny direktør skal inn i ledelsen, og vedkommende skal ha ansvar for restruktureringen som må gjennomføres.

I tillegg vil investorene ha ytterligere informasjon om transaksjoner som nå gjøres, samt mer inngående opplysninger om den negative kontantstrømmen.

Kravene er ikke mindre nådige enn at det trues med juridiske grep mot selskapet om ikke de innfris innen utgangen av denne uken.

SBB meldte i slutten av mai om «strategiske gjennomgang» av selskapet, og noen dager senere gikk SBB-gründer Ilija Batljan av.

Sitter på gjeldspapirer

Investorgruppen skal bestå av kapitalforvaltere som Polus Capital Management, Anchorage Capital Group og BlackRock, og samlet har de investert to milliarder euro i SBBs obligasjoner.

De tre forvalterne har fond med utvidede mandater til å ta grep i spesielle selskapskriser, og de skal ifølge Bloomberg mene at SBB allerede er i brudd med lånebetingelser i obligasjonene. Det betyr at de kan definere SBBs obligasjoner som misligholdt.

SBB har ikke kommentert saken overfor Bloomberg.

Fredag meldte SBB at det ikke kom i mål med transaksjonen med Brookfield Asset Management, som skulle kjøpe 51 prosent av en portefølje med skolebygninger. Det betyr at SBBs behov for 8,1 milliarder kroner i ny finansiering blir mer prekært.