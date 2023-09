Artikkelen fortsetter under annonsen

SBB, som har vært igjennom en årelang aksjenedtur, varslet søndag kveld at det har styrket likviditeten med rundt åtte milliarder svenske kroner etter å ha solgt en liten flik av skole- og barnehageeiendomsselskapet det eier sammen med kanadiske Brookfield.

Samtidig har det lagt en helt ny selskapsstruktur på bordet.

SBBs b-aksjer stiger 25 prosent ved børsåpning mandag.

Blir minoritetseier

Den nye avtalen er strukturert slik at SBB selger 1,16 prosent av selskapet Educo til det kanadiske forvaltningsselskapet Brookfield Super-Core Infrastructure Partners. De to har eid selskapet, der SBB har sin portefølje av skole- og barnehageeiendommer, sammen siden november i fjor. Frem til nå har SBB hatt en majoritetsandel.

Eierandelen selges for 242 millioner svenske kroner.

Men som en del av avtalen vil Educo betale tilbake deler av et selskapsinternt lån til SBB, som i grove trekk gjør at det hardt pressede eiendomsselskapet mottar 7,8 milliarder kroner i kontanter. Etter transaksjonen eier SBB 49,84 prosent av Educo. Dermed går det fra å være et datterselskap til et tilknyttet selskap.

I et intervju med Dagens Industri sier SBB-sjef Leiv Synnes at det muliggjør at Educo vil kunne få en uavhengig kredittvurdering som er høyere enn den SBB har i dag.

Pengene fra transaksjonen skal brukes til å håndtere kortsiktige finansielle forpliktelser, opplyses det.

SBB ble store da rentene ble kuttet nærmest verden over under pandemien. Men i takt med økte renter og en presset situasjon i det svenske eiendomsmarkedet har børsboblen sprukket. Siden har SBB, som satt på eiendommer i Norden for langt over 100 milliarder kroner, solgt unna bygg i et voldsomt tempo. Utbyttene er strupt, gründer Ilija Batljan byttet ut som toppsjef og det jobbes nå hardt for å redusere gjelden.

Åpner for børsnotering

I samme melding søndag varsler SBB at det har funnet en ny struktur der selskapet skal desentraliseres. Det gjøres ved å etablere heleide og delvis eide forretningsenheter. Konsernet vil deles inn i enhetene «education», «community» og «residential».

Fra og med tredjekvartalsrapporteringen vil SBB ta i bruk den nye selskapsstrukturen. Ifølge selskapet vil den desentraliserte strukturen gi bedre tilgang til bankfinansiering, muliggjøre egenkapitalinnhenting og gi bedre finansiell rapportering og transparens. Med det avsluttes den strategiske gjennomgåelsen styret satte i gang i mai i år.

Til Dagens Industri sier toppsjef Leiv Synnes at de fremover skal jobbe aktivt med å finne strategiske partnere for boligdelen eller alternativt børsnotere boligmassen.

Analytiker Michael Johansson i Arctic Securities mener grepene fra SBB er positive, fremkommer det av en oppdatering søndag. Sammen med 2,4 milliarder kroner som ble hentet i sommer, mener han denne nye transaksjonen gjør at SBB har likviditet i flere kvartaler fremover, og at selskapet nå kan konsentrere seg om den underliggende driften.

SBBs b-aksjer har falt rundt 95 prosent fra toppen i slutten av 2021.