To uker til forfall: Gjeldstynget Arctic-prosjekt har fortsatt ikke fått refinansiert milliardlån Hovedleietager Storebrand har fortsatt ikke bestemt seg for om det skal bli værende på Lysaker Park. Det skaper store problemer for Arctic Securities-kundene som eier eiendommen.

2 min Publisert: 28.11.23 — 04.00 Oppdatert: en dag siden