– Forbrukersamfunnet har gått altfor langt. Vi må bli mer opptatt av å ta vare på de tingene vi allerede har produsert, og derfor vil vi gjøre det enklere å kjøpe brukt, sier Vestre til TV 2.

Brukthandelloven er fra 1999, men innehavere av bruktbutikker har i flere år bedt regjeringen om en endring av regelverket, skriver TV 2.

Dagens lovverk er særlig problematisk fordi varene må oppbevares i minst to uker før de kan selges. I tillegg må alle varer loggføres manuelt, og alle som vil drive bruktbutikk, må ha godkjenning fra politiet.

Næringsministeren mener regelverket er utdatert og tror det beste vil være å fjerne loven helt.

Likevel har departementet nå sendt to forslag på høring: å fjerne loven helt eller å snevre den inn slik at den kun skal gjelde antikviteter og lignende.

– I dag er loven ganske innfløkt. Det gjør det komplisert for oss som har lyst å selge og kjøpe brukte varer. Derfor sier vi nå at tiden er overmoden for å fjerne den, sier Vestre.

