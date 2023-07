Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag ettermiddag kom data fra ADP Research Institute, som viste at det ble skapt 497.000 jobber innen privat sektor forrige måned. På forhånd var det ventet en jobbvekst på 228.000.

I mai var jobbveksten på 225.000.

– Rapporten var veldig sterk. Generelt har det kommer veldig mange gode tall fra USA de siste månedene. Det er ingen tegn til resesjon foreløpig, sier Nordea-strateg Joachim Bernhardsen.

Tveegget

Renten på amerikanske statsobligasjoner med to års løpetid, en rente som henger tett sammen med markedets forventninger til sentralbankens styringsrente, steg markant til 5,1 prosent rett etter rapporten ble publisert. Renten falt etter hvert under fem prosent igjen, men ligger nesten like høyt som før vårens bankuro.

– Markedet priser inn at sentralbankene ikke er ferdige. Dersom det fantes tvil om en juli-heving fra den amerikanske sentralbanken, er den nå borte, og det er også gode muligheter for ytterligere en heving til høsten, sier Bernhardsen.

– For aksjemarkedet er dette et tveegget sverd. Du har en sterk økonomi og mindre resesjonsfrykt, men på den annen side har du økt frykt for at sentralbanken må klemme til enda hardere, noe som øker nedsiderisikoen lenger frem. Sannsynligheten blir større for at det går galt på et senere tidspunkt, sier Bernhardsen.

Den tiårige realrenten, som er viktig for prising av aksjer og andre aktivaklasser, stiger også markant til 1,8 prosent. Det er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.

De ledende aksjeindeksene falt markant torsdag:

Samleindeksen S&P 500 falt 0,8 prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,8 prosent

Industritunge Dow Jones falt 1,1 prosent

Risiko for flere hevinger

For øyeblikket ligger Feds styringsrente innenfor intervallet 5,0-5,25 prosent. Det gis 95 prosent sannsynlighet for en renteheving den 26. juli, mens det er nesten 40 prosent sannsynlighet for at renten er blitt hevet ytterligere innen november.

Sentralbanken har selv signalisert ytterligere to rentehevinger, altså til intervallet 5,50-5,75 prosent. Sentralbanken har samtidig vært tydelig på at den vil gjøre løpende vurderinger, basert på håndfaste økonomiske data.

– Økonomien har vist seg veldig motstandsdyktig mot de økte rentene. Denne resesjonen mange har spådd er nå enda lenger unna, hvis den i det hele tatt kommer. Det er en god del ting som tyder på at sentralbanken kan lande økonomien på en grei måte, sier Bernhardsen.

ADP-rapporten er kjent som mer volatil og mindre pålitelig enn de månedlige jobbtallene fra det amerikanske Arbeidsdepartementets statistikkontor, kjent som «nonfarm payrolls». Sistnevnte refereres gjerne til som «månedens viktigste tall», og publiseres fredag denne uken.

– ADP-rapporten er halviktig, men nå er det nok mange som konkluderer med at nonfarm-rapporten også vil være sterk, selv om det ikke er noen veldig sterk korrelasjon mellom de to. Men totalt sett er arbeidsmarkedet sterkt, sier Bernhardsen.

Torsdag kom også JOLTS-rapporten for mai måned, som viste at antall ledige stillinger falt fra 10,3 til 9,8 millioner fra april til mai. Forhåndsestimatet lå på 9,9 millioner. Antall ledige stillinger er fortsatt svært høyt, samtidig som arbeidsledigheten er på sitt laveste på 50 år.

De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM) for tjenesteytende sektor endte på 53,9 i juni, mens det på forhånd var ventet en indeks på 51,0. Et tall over 50 indikerer økende aktivitet, mens et tall under 50 indikerer det motsatte.