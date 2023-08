Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld la den amerikanske sentralbanken (Fed) frem referatet fra forrige rentemøte, da renten ble hevet med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 5,25-5,5 prosent – det høyeste nivået på 22 år.

Av rapporten går det frem at de fleste av medlemmene var bekymret for at inflasjonskampen er langt fra over og at det kan være behov for ytterligere innstramning.

I juli var inflasjonen på 3,2 prosent målt mot samme måned året før, mens kjerneinflasjonen var uendret på 4,7 prosent. Sentralbanken har et langsiktig mål på to prosent.

«Med inflasjonen fortsatt godt over komiteens langsiktige mål, og et arbeidsmarkedet som forblir stramt, så de fleste deltagerne fortsatt betydelig oppsiderisiko til inflasjonen, noe som kan kreve ytterligere innstramning av pengepolitikken», heter det.

På den annen side var det også flere som argumenterte for at man burde være forsiktig og heller se an effektene av tidligere rentehevinger. Renten er blitt hevet fra null til 5,5 prosent på under halvannet år, en usedvanlig rask økning.

– På vakt

– Det umiddelbare inntrykket er at dette er haukaktig, sier Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov om referatet. Haukaktig vil si at det tas til orde for en strammere pengepolitikk.

Hov bemerker at rentemøtet fant sted før inflasjonstallene for juli, som viste en avmatning i kjerneinflasjonen. På den annen side har tallene for realøkonomien totalt sett vært sterke.

Han viser blant annet til Atlanta Feds GDPNow, som måler den økonomiske veksten i realtid. For tredje kvartal estimerer denne en annualisert vekst på 5,8 prosent.

– Dette kan igjen kan bidra til å forlenge perioden med høy inflasjon. Fed er nok veldig på vakt for at kjerneinflasjonen skal få en «runde to» oppover, selv om tendensen nedover har vært tydelig i de siste tallene.

Markedet priser fortsatt en viss sannsynlighet for at renten vil bli hevet ytterligere en gang. Ifølge CME Group er det over 35 prosent sannsynlighet for at renten heves i november, dersom den ikke heves ved september-møtet, noe det er 12 prosent sannsynlighet for.

Hov bemerker at markedsrentene ikke endret seg mye etter referatet. Nå retter han blikket mot sentralbankens årlige Jackson Hole-konferanse, som finner sted neste uke.

– Mye vil dreie seg mye om signalene rundt hvor lenge det høye rentenivået må vare for at inflasjonen skal bringes under kontroll på mer permanent basis, sier Hov.

De ledende børsindeksene åpnet børsdagen svakt ned onsdag. Mot slutten av handelsdagen tiltok fallet:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,5 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 1,1 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, falt 0,7 prosent

I august har Nasdaq-indeksen falt rundt seks prosent, men den er fortsatt opp 30 prosent siden årsskiftet.

Summers advarer

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid stiger til 4,27 prosent onsdag, ikke langt unna toppen fra oktober 2022. Tiårsrenten refereres gjerne til som verdens viktigste rente, fordi den har stor effekt på andre renter og finansielle størrelser verden over.

Onsdag ettermiddag advarte Larry Summers, økonomiprofessor og tidligere finansminister, om at tiårsrenten fint kan stige enda høyere.

– Jeg ser ikke på det nåværende nivået på langsiktige renter som noen form for topp, sier Summers, som peker på store underskudd på statsbudsjettet samt at han venter høyere inflasjon enn tidligere, sa Summers til Bloomberg.

I snitt har tiårsrenten ligget på 2,9 prosent de to foregående tiårene, ifølge Bloomberg. Summers ser for seg at tiårsrenten kan snitte 4,75 prosent det neste tiåret – kanskje enda mer.

– Jeg vil anta at disse høyere langsiktige rentene er her for å bli – og hvis jeg måtte vedde, tror jeg at jeg ville veddet på at det er større sannsynlighet for at de skal gå opp, enn at de skal gå ned, sier Summers.

Advarer om dyre aksjer

Økte lange renter er særlig negativ for selskaper som ikke tjener penger nå, men som er høyt priset fordi man forventer en høy fremtidig inntjening. Investorene regner hele tiden på nåverdien av de fremtidige inntektene, og disse blir lavere når de lange rentene stiger.

Den tiårige realrenten, som er tiårsrenten fratrukket forventet årlig inflasjon, har steget fra minus én prosent til 1,9 prosent på bare to år. Renten er nå på sitt høyeste siden finanskrisen for 15 år siden.

I år har det amerikanske aksjemarkedet likevel steget rundt 17 prosent, og det er de store teknologiselskapene som har dratt nesten hele lasset. Flere advarer nå om at euforien knyttet til kunstig intelligens har skapt boblelignende tilstander, der Nvidia og Tesla trekkes frem som eksempler.

Investor Peter Warren er blant dem som mener man ikke får godt nok betalt for den risikoen aksjeinvesteringer innebærer. Han peker på at tilnærmet risikofrie rentepapirer, som amerikanske statsobligasjoner, nå gir attraktive renter.

– Dette er drømmesituasjonen for alle som vil ha sikre inntekter. Nå kan du kjøpe trygge obligasjoner og låse inn en avkastning som du bare kunne drømme om for kort tid siden. Flere og flere analytikere snakker nå om at dagens aksjeprising ikke kan vedvare, sa Warren til DN tirsdag.