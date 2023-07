Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag morgen la XXL frem tall for andre kvartal, som var nok en periode preget av svak etterspørsel, store salgskampanjer og lav lønnsomhet.

Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 310 millioner kroner. På forhånd ventet analytikerne et underskudd på 220 millioner kroner.

Omsetningen endte på 1,9 milliarder kroner, slik XXL selv varslet for en måned siden. Analytikerne lå inne med et snittestimat på to milliarder kroner. I Norge, som står for halvparten av konsernets omsetning, falt inntektene med ti prosent.

I første kvartal tapte XXL 284 millioner kroner. Selskapet har dermed tapt nesten 600 millioner kroner siden årsskiftet.

Legger ny lønnsomhetsplan

I rapporten konstaterer XXL at det er et krevende marked for sportsutstyr, og at selskapet har prioritert likviditetsstyring. Den høye kampanjeaktiviteten har ført til en kriselav bruttomargin på 27,6 prosent. XXL har tidligere hatt et mål om at denne skal ligge nærmere 40 prosent.

Ifølge meldingen har XXL iverksatt flere kortsiktige tiltak som skal styrke selskapet finansielt, operasjonelt og kommersielt. Samtidig presenterer selskapet en langsiktig strategisk plan kalt «Reset & Rethink», som skal sikre lønnsomhet.

Den langsiktige planen handler innkjøpspriser, produkttilgjengelighet, prising, butikkdrift og netthandel.

– Det har vært to hektiske måneder siden jeg startet hos XXL i mai. Vi er godt i gang med å forme et sterkt og erfarent nordisk lederteam, og er blitt enige om noen viktige prioriteringer for de neste kvartalene, sier XXL-sjef Freddy Sobin.

– Dessverre er markedet fortsatt utfordrende og preget av tøff konkurranse, som vi også kommuniserte i juni. Vi tror det vil fortsette å være utfordrende i de neste kvartalene. Imidlertid er sport- og friluftsmarkedet fortsatt støttet av sterke megatrender, som vi vil utnytte på lengre sikt, sier Sobin.

XXL asa, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 3930 3956 -0,7% Driftsresultat (ebit) -488 -114 -% Resultat før skatt -594 -121 -%

Tap og sjefsbytter

2022 endte med et samlet tap før skatt på 531 millioner kroner og blir et år XXL-aksjonærene helst vil glemme. Selskapet tapte markedsandeler og ble filleristet på børsen. Selskapet har nå en børsverdi på 700 millioner.

Det hele toppet seg rett før jul, da sportsutstyrskjeden meldte om en krisemotivert kapitalinnhenting, inntjeningsfall, nye avtaler med bankene og Østerrike-exit.

Østerrike har vært et eneste stort tapssluk for XXL, som sportsutstyrskjeden anslår har påført sportsutstyrskjeden et samlet tap på 700 millioner kroner siden inntoget i 2017. Planen er at virksomheten skal være lagt ned innen utgangen av 2023.

XXL har også gjort større endringer i konsernledelsen. I fjor sommer gikk Pål Wibe av som sjfe konsernsjef etter uenighet med styret om veien videre. Han ble etter hvert erstattet av Freddy Sobin, som legger frem sin første rapport som XXL-sjef fredag.