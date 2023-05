Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kan få store konsekvenser hvis betalingssystemet i Norge blir rammet av et dataangrep.

Norges Bank skriver at risikoen for en slik hendelse er skjerpet. Særlig fremhever de Russlands sikkerhetspolitiske framferd i sin rapport om finansiell infrastruktur og betalingssystemer.

– Cyberhendelser kan smitte raskt mellom ulike sektorer og har potensial til å true finansiell stabilitet. Motstandskraften mot cyberangrep må økes, og det krever samhandling mellom myndigheter og private aktører, skriver de.

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Feil på strøm, telekommunikasjon og internett kan svekke muligheten til å gjennomføre betalinger. Det kan få store konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner, skriver de.

Viktig med egenberedskap

Nordmenn bør sørge for å ha flere muligheter for betaling. I tillegg til å ha kontanter liggende, bør man ha flere betalingskort og konto i flere banker.

– Hvor mye kontanter en bør ha tilgjengelig, vil avhenge av størrelsen på husholdningen og hva husholdningen har av nødvendighetsvarer, skriver de i rapporten.

Bør vurdere å regulere krypto raskt

I rapporten skriver de også at Norge bør vurdere å komme EU i forkjøpet om regulering av kryptoaktiva.

– Et internasjonalt regelverk er viktig. Norske myndigheter bør likevel vurdere om det er behov for å gå raskere fram enn å vente på internasjonale regulatoriske løsninger, skriver de.

Mest sannsynlig kommer EU med regler om kryptovaluta innen ett til to år. Regelverket skal beskytte forbrukere og blant annet fremme finansiell stabilitet.