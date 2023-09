Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk økonomi, målt ved brutto nasjonalprodukt for fastlandet, vokste 0,2 prosent fra juni til juli. Samtidig er junitallet revidert opp fra 0,0 til 0,1 prosent.

På forhånd var det ventet en mer eller mindre paddeflat utvikling, basert på estimater fra økonomer og Norges Bank.

Ifølge SSB var det vekst for reiselivsnæringer, tjenesteproduksjon og offentlig forvaltning. I motsatt ende fortsatte nedgangen i boliginvesteringene, og det var også et fall blant bygge- og anleggsvirksomhetene.

– Husholdningenes konsum vokste i juli. Mange dro på ferie, og det var stor vekst i nordmenns konsum i utlandet, sier seksjonssjef i nasjonalregnskapet Pål Sletten.`

Han understreker at tallene bør tolkes med varsomhet.

– Siden mange avvikler ferie i juli, kan det være liten aktivitet i enkelte næringer, mens det er høy aktivitet i andre. Dette kan føre til større svingninger i tallene enn i mer normale måneder. Derfor bør tallene tolkes mer forsiktig enn ellers, sier Pål Sletten.

Rentetoppen nær?

– Dette er neppe et tegn på at nordmenn bruker masse penger igjen. Veksten er derimot såpass lav at det egentlig er nok et tegn på at norsk økonomi stagnerer etter flere år med svært høy vekst, sier SR Banks sjeføkonom Kyrre Knudsen.

Nedkjølingen av økonomien er en ønsket politikk fra Norges Bank, som vil ha prisveksten ned til målet på to prosent. Sentralbanken har hevet renten fra null til fire prosent på to år, og har varslet ytterligere en heving ved rentemøtet den 21. september.

– Det må skje noe oppsiktsvekkende om vi ikke skal se en ny renteheving neste uke, ettersom dette er godt varslet av Norges Bank. Gårsdagens inflasjonstall var klart viktigere for renteutsiktene litt lenger frem. Ettersom de kom inn på den lave siden av forventningene, har de også bidratt til å dempe litt av risikoen for at Norges Bank skal legge ytterligere én renteheving på toppen av den de allerede har varslet, sier Handelsbankens sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov.

Spørsmålet akkurat nå er om rentetoppen blir 4,25 prosent eller 4,5 prosent. Norges Bank vil legge frem en ny rentebane i forbindelse med rentebeslutningen neste uke.

Hov retter nå blikket mot Norges Banks «Regionale nettverk», en bedriftsundersøkelse som publiseres på torsdag.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. (Foto: Thomas T. Kleiven) Mer...

– Pust av lettelse

Mandag kom inflasjonstall for august, som viste at konsumprisene steg 4,8 prosent sammenlignet med samme måned året før. Fra juli til august falt prisene 0,8 prosent.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer energivarer og avgiftsendringer, endte på 6,3 prosent målt mot samme måned året før. Fra juli til august falt kjerneinflasjonen 0,6 prosent.

På forhånd var det ventet en prisvekst på 5,4 prosent fra august i fjor til august i år, og en kjerneinflasjon på 6,6 prosent, ifølge estimater hentet fra Bloomberg. Inflasjonstallene bidro til at markedets forventninger til rentetoppen falt fra 4,5 til 4,4 prosent.

– Det var sikkert et pust av lettelse på Bankplassen nå når inflasjonen faktisk overrasket på nedsiden. Det er vel en stund siden sist, sa DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland til DN.