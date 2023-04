Artikkelen fortsetter under annonsen

Mars-tallene kommer etter at både januar og februar var nær en dobling fra samme måneder i fjor. I januar endte Norwegian opp med drøyt 1,1 millioner passasjerer, mens det i februar var nær 1,2 millioner som fløy med Norwegian.

I mars var økningen fra fjoråret på 60 prosent. Fyllingsgraden endte på 81,1 prosent, som er en liten reduksjon fra februar da nøkkeltallet endte på 83,8 prosent. Samme tall endte på 77,7 prosent i januar.

Tirsdag reagerte aksjemarkedet med å sende Norwegian-aksjen opp omkring fire prosent da Oslo Børs åpnet. Ved lunsjtider hadde entusiasmen dabbet av, og kursen dalte ned til 10,30 kroner tilsvarende et fall på nær én prosent fra forrige sluttkurs.

Norwegians rapport med trafikktallene tirsdag viser også at selskapet økte produksjonen med 58 prosent fra mars i fjor, samt at økningen var på 29 prosent fra februar. Selskapet viser da til bransjestandarden for tilgjengelige setekilometer.

Melder om høyt billettsalg

Allerede i august var Norwegian-sjef Geir Karlsen klar på at hvert fjerde fly skulle parkeres i vinter for å ta ned kostnadene i lavsesongen. Karlsen uttalte da:

– Vi har skaffet oss mye større fleksibilitet for lavsesongen som kommer. Det er den perioden der Norwegian historisk har tapt mest og der skal vi la være å tape så mye. Det kan vi gjøre ved å ta ut kapasitet, og de kostnadene som følger med. Det er der jeg mener slaget nå vil stå.

Norwegian har tidligere indikert at produksjonen sesongmessig skal økes fra påske og utover våren, som begynner med mars måned. Fra å operere en flåte på 60 fly tidligere i vinter, var 67 fly i luften i mars.

– Vi går inn i sommeren med positive utsikter. Bookingtallene våre er betydelig høyere nå enn på denne tiden i fjor. Det tyder på fortsatt høy etterspørsel etter flyreiser, spesielt til våre mange attraktive reisemål i varmere strøk, og vi forventer nok en travel reisesommer, uttaler Karlsen i tirsdagens melding.

Prissikrer mer for 2024

Norwegian rapporterer at prissikring av drivstoff for andre halvår i år er konstant fra forrige måned, men at det er kjøpt avtaler for mer av neste års forbruk. I februar viste rapporten av selskapet hadde kjøpt kontrakter for 41.000 tonn og tirsdagens rapport viser at det for neste år er avtalt pris for 75.500 tonn. Samtidig er prisen nå kommet ned i 792 dollar per tonn med drivstoff, fra 801 dollar.

I løpet av 2022 brukte 555.000 tonn med drivstoff.

