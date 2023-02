Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding skriver Norwegian at det har signert en intensjonsavtale med Air Lease Corporation (ALC) om å lease seks Boeing 737 Max 8.

– Tilskuddet av disse moderne og drivstoffseffektive flyene passer godt med vår flåtestrategi. Det vil også bidra til å motvirke forsinkelser fra Boeing for andre fly som skulle leveres til Norwegian i vår, sier toppsjef Geir Karlsen i meldingen.

Norwegians pressekontakt Esben Tuman bekrefter at dette er fly konkursrammede Flyr tidligere har benyttet. På det meste har Flyrs flåte bestått av 12 fly.

– Dette er en intensjonsavtale og en endelig avtale skal forhåpentlig signeres innen kort tid. Da vil vi kunne gi flere opplysninger om betingelsene, men det stemmer at det er de flyene som er blitt benyttet av Flyr, ja, sier Tuman til DN.

Vil vokse

De seks flyene kommer i tillegg til tre lignende fly Norwegian tidligere er blitt enig om å lease fra ALF, hvorav ett allerede er blitt levert til flyselskapet.

Flyene skal leveres til Norwegian innen kort tid, i god tid før sommersesongen, skriver Norwegian i børsmeldingen.

Norwegian hadde en flåte på 70 fly ved inngangen til året. Etter planen skulle flåten økes til 82 fly i løpet av 2023, basert på kontrakter Norwegian allerede har inngått. Imidlertid er noen blitt forsinket, og det foreløpig usikkert hvor stor Norwegians flåte blir i løpet av 2023.

– Den ferske avtalen gir oss fleksibilitet til enten å øke flåten eller å fornye den, sier Tuman.

Norwegian-aksjen er nær uendret mandag.

1,1 mill.

Tidligere mandag meldte Norwegian at det fløy 1,1 millioner passasjerer i januar. Det er en økning på 78 prosent fra januar 2022, da det fortsatt var koronarestriksjoner flere steder i verden.

Det kommer etter at desember endte med rett over 1,3 millioner passasjerer, og hele 2022 endte med 18 millioner passasjerer totalt.

– Folk reiser historisk sett mindre i januar, men likevel hadde vi nærmest fulle fly til varmere destinasjoner denne måneden. Nyttårskampanjen førte til mer enn en million solgte seter, en tilfredsstillende start på det nye året. Vi har sett at den positive booking-trenden fortsatte, sier konsernsjef Geir Karlsen i en melding.

I børsmeldingen om trafikktallene benyttet konsernsjef Karlsen muligheten til å komme med støttende ord til Flyr.

– Jeg har stor sympati med de ansatte, kunder og andre som ble påvirket av situasjonen. I tillegg til å sørge for at strandede passasjerer kommer seg hjem der vi har mulighet, oppfordrer vi også ansatte som er blitt påvirket av konkursen til å søke på ledige jobber hos Norwegian, sier Karlsen.