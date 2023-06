Artikkelen fortsetter under annonsen

Oda legger ned matleveringstjenesten i Tyskland, skriver selskapet i en pressemelding. Oda åpnet i Berlin i midten av februar i år, og fikk en god start med over 18.000 kunder og en annualisert omsetning på 15 millioner euro, ifølge pressemeldingen.

– Jeg er utrolig stolt av hva vårt dedikerte team har oppnådd på kort tid i Tyskland. Vi har gitt tusenvis av lojale og svært fornøyde kunder muligheten til å få rimelige varer levert hjem på døren fra et bredt sortiment, sier Oda-sjef Karl Munthe Kaas.

– Dessverre er omsetningen, som er nødvendig for at Oda skal kunne drive matbutikk på nett lønnsomt i det tyske markedet, fortsatt ikke tilstrekkelig til å bli lønnsomt raskt nok i dagens krevende kapitalmarked.

Trakk seg ut av Finland

Oda trekker seg ikke helt ut. Planen er å tilby logistikk- og distribusjonstjenester til tyske dagligvareselskaper som enten har eksisterende netthandel eller ønsker å bygge det opp.

– Dette er den beste måten å utvikle en ny og effektiv infrastruktur i denne sektoren på, uten å måtte gjøre store investeringer i et trangt kapitalmarked, uttaler Munthe-Kaas.

Det er bare tre uker siden det kom en nesten identisk melding fra Oda. Den gang varslet selskapet at det dropper matleveringstjenestene i Finland, også der for å satse på «selskapets verdensledende logistikk- og distribusjonsteknologi». Den finske satsingen ble bare et drøyt år gammelt og hadde 22 millioner euro i omsetning i fjor.

Siden oppstarten i 2013 til og med 2021 har Oda et samlet tap på godt over én milliard kroner før skattekostnad. Den uttalte planen var å fortsette å vokse raskt, med investorkapital til å tette hullene i budsjettet.

Dermed ble det satt i gang ekspansjon til både Tyskland og Finland.

Inflasjon og kraftige rentehevinger fra verdens sentralbanker har utradert mye av interessen for å vedde på vekstselskaper som Oda, noe den nye verdsettelsen vitnet om. Selskapet har varslet at ekspansjonen må bli langsommere, og har nedbemannet over 100 ansatte.

Tapte 360 mill.

I 2021 økte Oda omsetningen med 25 prosent, til 2,5 milliarder kroner. Underskuddet før skatt endte imidlertid på 360 millioner kroner. Ifølge onsdagens pressemelding fortsetter Odas norske virksomhet som tidligere, og selskapet opplever fortsatt vekst.

Samtidig som fremleggelsen av årsrapporten for 2021 kunngjorde selskapet en kapitalinnhenting på 1,5 milliarder kroner gjennom utstedelse av nye aksjer.

Storaksjonær Kinnevik gikk inn med 500 millioner kroner, mens de to oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane Capital kom inn på eiersiden med et innskudd på 500 millioner kroner hver.

I tillegg ble et lån på 621 millioner kroner fra Rasmussengruppen, Prosus og Kinnevik konvertert til egenkapital. Oda ble dermed verdsatt til rundt 3,5 milliarder kroner med de nye kontantene, og 1,4 milliarder kroner uten.

Det var en bratt nedgang fra bare et drøyt år tidligere, da konsernsjef Munthe-Kaas proklamerte at Oda hadde blitt Norges første «enhjørning», altså et privateid selskap som verdsettes til mer enn én milliard dollar.