Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag forrige uke ble det klart at utenriksministeren har vært inhabil i flere saker hun har behandlet i regjering som følge av ektefellens aksjekjøp.

Ektemannen Ola Flem har handlet aksjer over hundre ganger i perioden Huitfeldt har vært utenriksminister, og i selskap som har vært påvirket av regjeringens politiske beslutninger, som Kongsberggruppen og lakseselskaper.

Nå har Økokrim kommet til en beslutning, og skriver i en pressemelding:

«Etter en grundig vurdering ser Økokrim at det ikke foreligger konkrete holdepunkter for at Huitfeldt forsettlig eller uaktsomt har spredt informasjon på en ulovlig måte eller aktivt samhandlet med sin mann om å foreta handler i strid med markedsmisbruksreglene.»

Økokrim legger imidlertid til at det kan bli aktuelt å ta opp igjen saken til vurdering dersom det skulle komme nye opplysninger i saken.

To forskjellige saker

Flere har vist til saken der Økokrim skal etterforske tidligere statsråd Ola Borten Moe, og ment at det samme burde gjelde for Huitfeldt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nærheten til faktisk informasjon som er aktuell å undersøke opp mot faktisk foretatte aksjehandler er forskjellig i disse to sakene, opplyser assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli.

Økokrim skriver i pressemeldingen at «Borten Moe foretok selv aksjehandler som privatperson», og fortsetter «Huitfeldt på sin side, har ut fra de faktiske forholdene, ikke foretatt handler som privatperson eller kjent til hvilke selskaper ektemannen handlet i.»

Som DN tidligere har skrevet, har Flem flyttet aksjeposisjonene over 100 ganger siden kona ble utnevnt som utenriksminister og tjent rundt 1,3 millioner kroner på handlene.

Påvirker ikke kontrollkomiteen

– Jeg noterer meg Økokrims vurdering. Å vurdere eventuelle straffbare forhold er uansett ikke kontrollkomiteens bord, det er det påtalemyndigheten som må vurdere selvstendig, sier saksordfører for Huitfeldt-saken i Stortingets kontrollkomité, Grunde Almeland (V).

Stortingspolitiker Grunde Almeland (V). (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Huitfeldt har tidligere uttalt hun ikke har en oversikt over hvilke konkrete saker det skal ha inntruffet at hun har vært inhabil.

– For kontrollkomiteen påvirker dette uansett ikke vår videre saksgang. Kontrollen med Huitfeldts habilitetsbrudd fortsetter med full styrke. Vi vil torsdag etter valget samles for å vurdere eventuelle nye spørsmål som skal stilles til regjeringen. For Venstres del er det særlig relevant å be om en redegjørelse fra utenriksministeren om hennes regelbrudd, legger Almeland til overfor DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich, sier til DN:

Stortingspolitiker Peter Frølich (H). (Foto: Hanna Kristin Hjardar) Mer...

– Vi tar Økokrims beslutning til etterretning. Økokrims undersøkelser og etterforskninger er helt uavhengige av politiske myndigheter, og det er det viktig å respektere fra Stortingets side. Kontrollkomiteens arbeid påvirkes ikke av denne beslutningen.

– For Høyres del vil kontrollkomiteens undersøkelser fortsatt konsentrere seg om regjeringens rutiner for habilitetsvurderinger, legger Frølich til og fortsetter:

– De eventuelle strafferettslige sidene av sakene er politiets ansvar, og ikke noe komiteen tar stilling til, med mindre det er snakk om brudd på konstitusjonelle plikter som aktualiserer riksrett. Det har ikke Høyre funnet indikasjoner på så langt.

Frp-politiker Hans Andreas Limi reagerer på Økokrims avgjørelse:

– Helt uforståelig at Økokrim ikke vil åpne etterforskning om mulig innsidehandel i saken om utenriksministeren og ektemannens aksjehandel. Dette til tross for all ny informasjon som har kommet etter hennes pressekonferanse.

– Mange spørsmålstegn her: Leder er inhabil på grunn av nær tilknytning til Ap, avlyser etterforskning kun timer etter at saken ble kjent og nå en endelig beslutning om ikke å følge opp videre. Hva har skjedd? spør Limi.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har hele veien sagt at han har tillit til Huitfeldt og har ikke villet kommentere en mulig Økokrim-etterforskning.

– Nå gjør Økokrim sin vurdering, og så får vi kommentere når de har tatt en beslutning, svarte Støre under onsdagens TV 2-sendte partilederdebatt.

Inhabil sjef

Da Huitfeldt-saken først sprakk, varslet Økokrim-sjef Pål Lønseth at han var inhabil overfor utenriksministeren. Han begrunnet det med at han hadde sittet i samme regjering som Huitfeldt og at de hadde samarbeidet i 2018 om Arbeiderpartiets nye retningslinjer for varsling.

Riksadvokaten vurderte at selv om øverste leder var inhabil, ville Økokrim under ledelse av assisterende sjef Inge Svae-Grotli, være i stand til å gjøre nødvendige vurderinger i saken.

Les også: En pressemelding til besvær

Samme dag varslet Økokrim at det mente det ikke fremkom opplysninger som tilsa at de måtte vurdere spørsmål om innsidehandel. Torsdag kom nye svar fra Økokrim: Da ble det klart at det foretok enkelte undersøkelser av tilgjengelig informasjon.

Onsdag denne uken varslet Økokrim at en beslutning ville tas om å åpne etterforskning enten torsdag eller fredag.

Borten Moe måtte gå

I sommer måtte Ola Borten Moe gå av som statsråd for høyere utdannelse og som nestleder i Senterpartiet. Økokrim besluttet da å åpne etterforskning mot Borten Moe.

Økokrim understreket da at det var viktig at mistanken som kom mot Ola Borten Moe, ble fullgodt undersøkt:

Les også: Jusprofessorer mener Økokrim trolig har plikt til å etterforske utenriksministeren

– Særlig viktig er det fordi Ola Borten Moe var medlem av regjeringen da han kjøpte aksjene, og mistanken gjelder at han kan ha misbrukt opplysninger han har fått som politiker og regjeringsmedlem, het det i en pressemeldingen fra Økokrim den gang.

– Saken handler derfor også om tilliten til vårt politiske og demokratiske system. Det er vanskelig å få tak i nødvendig informasjon uten en grundig etterforskning, mente Økokrim da.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.