Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth i en uttalelse til DN, timer etter at Erna Solberg la frem en omfattende liste over ektemannens aksjehandler i perioden hun var statsminister.

Oversikten viser at Finnes gjennomførte over 3600 handler i aksjer og andre verdipapirer mellom 2013 og 2021.

– Økokrim har løpende fulgt med på informasjonen som har fremkommet i offentligheten rundt Sindre Finnes' aksjekjøp de siste ukene, nå senest under Erna Solbergs pressekonferanse, sier Lønseth.

– Vi vil vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforsking av mulige brudd på reglene i verdipapirhandelloven. Økokrim vil meddele offentligheten en beslutning når den foreligger, fortsetter han.

Blant Finnes' mest handlene aksjer var Norsk Hydro, der han gradvis kjøpte seg opp til en aksjebeholdning som var verdt 360.000 kroner i Solbergs siste år som statsminister.

Likevel inhabil

Solberg erklærte seg aldri inhabil overfor Hydro. Som DN skrev torsdag, besøkte hun ved flere anledninger Hydros anlegg, fremsnakket selskapet og tok aktive grep da USAs daværende president Donald Trump i 2018 innførte importtoll på aluminium, som Hydro produserer.

Solberg var fredag tydelig på at hun førte seg ført bak lyset av ektemannen, som hun mener tok grep for å skjule den hyppige aksjehandelen han gjorde i en rekke børsnoterte selskaper.

Før offentliggjøringen av listen over aksjekjøpene fredag, har Solberg fremholdt at hun hadde tilstrekkelig informasjon om mannen eierinteresser til å kunne vurdere sin habilitet overfor enkeltselskaper. Nå legger Solberg til grunn at hun var inhabil i flere saker.

Sindre Finnes hadde ingen skriftlig kontakt med Statsministerens kontor (SMK) om aksjehandel fra oktober 2014.