Elisabeth Holvik Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1-gruppen

Derfor er kronen så svak Den svake kronekursen forteller oss at vi må bli mer konkurransedyktige og sørge for at kapitalen kan brukes produktivt i Norge.

2 min Publisert: 12.04.23 — 14.43 Oppdatert: 10 timer siden