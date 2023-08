Artikkelen fortsetter under annonsen

LOs Roger Bjørnstad sier seg i innlegg i DN 4. august uenig i at rentene i Norge bør økes i møte med høy importert inflasjon. Fra dette og øvrige utspill synes han å mene at rentene burde ligget omtrent uendret siden 2022 fordi frontfagsmodellen alene vil holde inflasjonen i sjakk.

Det er forsket mye på pengepolitikk, og fasitsvarene er få. Men dette virker ekstremt.

Argumentasjonen fra Bjørnstad – og en del andre – synes å bestå av to hovedpoenger:

Inflasjonsveksten i Norge er kun drevet av utenlandske forhold.

Renten i Norge skal generelt ikke opp på grunn av importert inflasjon.

Hvis Norges Bank skulle fulgt denne analysen, ville renten ligget rundt én til to prosent, så vidt jeg kan forstå. Det er trolig nyanser her som jeg har gått glipp av, og jeg beklager forenklingen dersom jeg har misforstått helt. Men dette fremstår virkelig som LOs (og de andres) hovedbudskap.

Det er mange elementer som gjør meg skeptisk. Tidligere har jeg prøvd å skrive litt utfyllende om enkeltargumenter. Nå prøver jeg heller en liste.

1. Rentenivået før 2022 var ekstremt lavt. Årsaken var i stor grad en lang periode med lav inflasjon internasjonalt. Rentene var ekstremt lave i Norge fordi inflasjonen og rentene var ekstremt lave i verden utenfor. Hvis norske renter generelt ikke trenger ta hensyn til inflasjonsimpulser fra utlandet, på grunn av frontfagsmodellen eller annet, burde rentenivået vært mye høyere før 2022, og renteøkningene det siste året ville vært en kjærkommen korreksjon for å rette opp den tidligere feilen.

Satt på spissen: De som mener rentene ikke skal opp nå fordi denne inflasjonen er importert, er inkonsekvente og ber i praksis bare om et varig lavt rentenivå.

2. Som forklart av analysedirektør Øistein Røisland i Norges Bank i innlegg her i avisen 15. juli, hviler mye av argumentasjonen rundt frontfagsmodellen på en antagelse om at valutakursen ligger fast. Men i realiteten varierer valutakursen mye. Det er usikkert hva som driver valutakurser. Men hvis rentene i Norge skal falle mye relativt til rentene i utlandet, er den forventede kurseffekten en kronesvekkelse som akselererer norsk inflasjon, så vidt jeg kan forstå.

3. Mer generelt og knyttet til punkt 1 og 2: Selvstendigheten i pengepolitikken er sannsynligvis nokså begrenset i en verden der kapital beveger seg fritt over landegrenser. Vi kan avvike litt fra utenlandske renter, men neppe særlig mye over tid.

4. Frontfagsmodellen kan sikkert bidra positivt til å hindre lønns-prisspiraler og raskere gi gode reallønnsjusteringer i Norge. Men det virker usannsynlig at veksten i innenlandsk inflasjon vil spille null rolle. Og i lønnsforhandlingene i våres la definitivt LO høy vekt på anslaget for norsk inflasjon (4,9 prosent). Ut fra det som ble kommunisert, virker det helt klart at hvis inflasjonsanslaget var høyere, ville lønnsveksten blitt høyere. Som i en lønns-prisspiral.

5. De siste lønnsoppgjørene har i Norge gitt mye høyere lønnsvekst enn på lenge. Det virker derfor usannsynlig at all ekstra inflasjon i Norge, i nær fortid og fremtid, faktisk kommer fra utlandet.

6. Relatert til særnorske lønnsoppgjør, er særnorske likviditetseffekter: Nordmenn har som regel flytende renter på boliglånet. Dette blir jevnlig dratt frem som argument for at renteøkninger vil bite mer i Norge enn i for eksempel USA (eller Danmark) der fastrentelån er vanligst. Det virker svært sannsynlig og støttes av forskning på høyt nivå internasjonalt. Men som i punkt 1 savner jeg symmetri når man tar dette til nåsituasjonen. Slik som høye renter inndrar særskilt mye likviditet, vil lave renter tilføre særskilt mye likviditet i Norge. Vi avsluttet 2021 med ekstremt lave renter. Det er rentenivået, ikke renteendringen, som er relevant her. Ekstreme likviditetseffekter i Norge tilsier at det er ekstra viktig å treffe på rentenivået i Norge, men ikke at det er verre med for høye enn for lave renter.

Satt på spissen: De som er veldig bekymret for likviditetseffekter, burde vært veldig negative til de ekstremt lave rentene under korona og positive til at den feilen reverseres nå. (Til info: her er nok jeg.)

7. Realrenter har betydning. I enkle økonomiske modeller, er det faktisk kun renten relativt til inflasjon som spiller en rolle. Det er sikkert ekstremt og urealistisk. Avvik fra fullt informert rasjonell adferd, utbredelsen av kontrakter utformet i kronebeløp og ikke realverdi, og regulering (som utlånsforskriften) kan sikkert gjøre at renteøkninger i seg selv demper etterspørsel. Men det virker ekstremt å tro at realrenter, det vil si renter relativt til forventet inflasjon, er irrelevant. Og forventet inflasjon har vært og er svært høy. Hvis ikke styringsrenten økte siden 2022, ville realrenten vært ekstremt lav uten åpenbar grunn.

I tillegg kommer Bjørnstad og LOs påstand om at Norges Bank kun tar hensyn til inflasjon, ikke arbeidsledighet. Dette virker søkt. Det virker åpenbart at Norges Bank kvier seg for å øke renten av frykt for resesjon og ledighet. Man kan utmerket godt mene de legger for lite eller for mye vekt på inflasjon. Men å påstå at sentralbanken kun vektlegger ett av målene i mandatet, virker bare ekstremt og uopplyst.

Jeg skjønner ikke hvordan LO kan se seg tjent med den påstanden.

Sammenhengen mellom renter og inflasjon er såpass usikker at en debatt om pengepolitikk kan vare til evig tid. Det er sikkert derfor temaet har vært gjenstand for helt vanvittig mye forskning. Mange mener temaet suger opp for mye oppmerksomhet. De har sikkert rett. Beklager.