Sentralbankene i rike land har satt opp rentene raskere enn noen gang siden tidlig på 1980-tallet, etter at inflasjonen hadde blitt den høyeste siden den gang og arbeidsledigheten den laveste. Antallet ledige, ubesatte stillinger ble rekordhøyt og sysselsettingsraten rekordhøy i de fleste land.

Harald Magnus Andreassen

Det mye å bekymre seg over i denne verden, men «krisen» i økonomiene våre er at aktivitetsnivået ble for høyt, og fortsatt er det. Vi har sett verre kriser enn det.

Den første delen av inflasjonssjokket skyldtes økte marginer i bedriftene. De kunne heve prisene fordi etterspørselen etter varer ble rekordhøy høy under pandemien. De globale varekjedene hadde aldri før produsert, fraktet og solgt mer. Men etterspørselen var enda sterkere, støttet av nullrenter og store budsjettoverføringer til privat sektor.

Så hadde vi uflaks med energiprisene i Europa etter at Putin stengte gasskranen.

Da tjenestesektoren kom i gang, ble mangelen på arbeidskraft prekær, overalt. Det har så dratt opp lønnsveksten kraftig, overalt. Også det raskeste siden 1980-tallet.

Det var forståelige «unnskyldninger» om at inflasjonen var importert, det er jo åpenbart et felles inflasjonssjokk. Men alle kunne ikke skylde på alle andre, og alle sentralbankene ble med på rentedugnaden. Det har bidratt til at samlet prisvekst har kommet ned. Marginer som ble for høye, faller nå. Først fordi energi- og råvarepriser faller og så fordi varepriser generelt stabiliseres når etterspørselen bremses.

Men inflasjonsproblemet består, fordi lønnsveksten er blitt høy, samtidig som veksten i produktiviteten er mager, overalt. Argumentet for å dempe etterspørselen i hvert enkelt land blir enda klarere.

Norge er ikke i noen særstilling, selv om lønnsdannelsen takket være frontfagsmodellen er mer koordinert enn i andre land. Over tid tåler vi mer press på arbeidsmarkedet enn andre. Det er en bragd. Men også hos oss er det klar sammenheng mellom lønnsveksten og mangelen på arbeidskraft.

Erfaringene tilsier heller ikke at lønnsveksten kommer ned av seg selv, takket være frontfaget. Det trenger bistand fra et mindre stramt arbeidsmarked.

Svekkes valutakursen, klarer frontfaget heller ikke nødvendigvis å bryte en pris- og lønnsspiral, slik analysedirektør Øistein Røiseland i Norges Bank viser i siste utgave av Samfunnsøkonomen. En aktuell problemstilling, selvsagt.

Selv om det ikke er liketil å påvirke kronekursen med rentene – slik vi nok en gang har sett de siste dagene, har Norges Bank hatt gode kort på hånden når renten er satt opp. Effektene er flere enn valutakurskanalen, primært via etterspørselen.

Norges Bank er blitt kritisert, særlig av LO, for ikke å ta hensyn til sysselsettingen. Banken kan selvsagt bomme på sine anslag. Men banken aksepterer et stort avvik fra inflasjonsmålet i fem år, med i gjennomsnitt to prosentpoeng pr år, åpenbart fordi den ikke ønsker å svekke realøkonomien for mye.

Banken «planlegger» en økning i Nav-ledigheten fra 1,6 prosent i fjor, som var nær det laveste nivået siden 1980, til 2,4 prosent.

Det kan være ulike oppfatninger om hvor lav likevektsledigheten er i Norge, og den er uansett ikke stabil, men den er i alle fall ikke langt under 2,4 prosent. Fra 2000 til 2019 var gjennomsnittlig ledighet på 2,9 prosent og medianen 2,8 prosent. Andre sentralbanker har anslag som er svært like Norges Banks.

Sentralbankene tar langt større hensyn til sysselsettingen enn til inflasjonen enn det alle standard modeller for pengepolitikken tilsier. Bankene har grunner til å være forsiktige og ta tiden til hjelp. Vi vet ikke hvordan «normale» renter vil påvirke økonomien, etter nesten 15 år med de laveste rentene i historien.

Særlig i Norge er det grunn til bekymring:

Husholdningene har mer gjeld i forhold til inntektene enn i noe annet land, og bare flytende rente. Inntektseffekten av renteøkningene er stor for de med høyest gjeld.

Boligbyggingen har allerede falt kraftig, vareforbruket er lavere enn før pandemien, og kredittveksten dempes.

Arbeidsledigheten har steget i ti måneder på rad, men kun fra 1,6 prosent til 1,8 prosent.

Derfor mente jeg at «en kvarting» ville ha vært en tilstrekkelig renteøkning sist uke, og jeg ble i likhet med markedet overrasket over hvor mye Norges Bank løftet rentebanen.

Men jeg forstår selvsagt Norges Banks prisangst og er slik sett ikke overrasket. Og etter at banken gang på gang har løftet rentebanen kraftig, er jeg trygg på at banken også heretter vil tegne kartet på nytt, slik at det tilpasses terrenget.

Går det for raskt nedover i økonomien, vil Norges Bank følge etter.

Alt blir likevel neppe som før. De som har tjent stort på historiens laveste rente, kan ikke regne med å beholde gevinstene når rentene to- eller tredobles for å stabilisere økonomien. Men det er ikke sentralbankens jobb å holde eiendomsprisene oppe på historiens høyeste nivåer, målt mot andre priser, inntekter eller leieinntekter til evig tid.