Ferske inflasjonstall her hjemme har gitt oss en ny påminnelse om at inflasjonssjokket ikke bare blåser over av seg selv. Kjerneinflasjonen snudde nemlig brått opp igjen i oktober, til 6,0 prosent, og oppgangen var dessuten drevet av økt prisvekst innen en rekke varer og tjenester.