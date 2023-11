Artikkelen fortsetter under annonsen

De ferske arbeidsmarkedstallene fra USA har fått behørig oppmerksomhet.

Først og fremst var jobbveksten i oktober svakere enn ventet, og i tillegg ble sysselsettingstallene revidert ned for de to foregående månedene. Månedsveksten i timelønningene var også et knepp lavere enn forventet, men ikke minst tok arbeidsledigheten seg overraskende opp til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Marius Gonsholt Hov (Foto: Handelsbanken)

Kombinert med litt mykere signaler fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve og sentralbanksjef Jerome Powell sist uke, innebærer dette økt sannsynlighet for at Fed nå er ferdig med å heve nøkkelrenten.

Og ikke bare det: Markedet fremskynder også tidspunktet for det første amerikanske rentekuttet, og heller nå mer i retning av at det blir i alt fire rentekutt i løpet av det kommende året. Øvrige forhold, som nyheter rundt finanspolitikken, bidro også særlig til å presse de lange rentene ned.

Aksjemarkedet tok det hele imot med åpne armer: Den brede S&P-indeksen var opp med nærmere seks prosent sist uke. Og det var særlig rentesensitive sektorer, som eiendom, som dro ifra.

Men svakere amerikanske nøkkeltall kan være et tveegget sverd.

Den overraskende oppgangen i arbeidsledigheten fører til at spekulasjonene rundt en amerikansk resesjon – nedgangstider – får mer vann på møllen. Mer presist vises det til at den såkalte Sahm-regelen, oppkalt etter den amerikanske økonomen Claudia Sahm, nærmer seg brytningspunktet. Hva ligger i det?

Regelen er en observasjon av følgende: Dersom tremånederssnittet for arbeidsledigheten øker med 0,5 prosentpoeng eller mer, relativt til bunnen de siste 12 månedene, befinner økonomien seg i resesjon. Hensikten med regelen var ikke først og fremst å kunne spå resesjoner, men – etter forslag fra Sahm – sørge for et enkelt verktøy for å yte økonomisk bistand straks en resesjon inntreffer.

Markedet er nok først og fremst opptatt av hvorvidt de siste tallene nå begynner å peke mer mot en amerikansk resesjon. Riktignok har ikke arbeidsmarkedet nådd det magiske brytningspunktet ennå. Gitt det siste ledighetstallet for oktober, ligger nivået rundt 0,33 prosentpoeng, ifølge Sahm-regelen. Det er flere eksempler gjennom historien på at dette nivået i seg selv, eller endog noe høyere, har inntruffet uten at amerikansk økonomi har havnet i resesjon.

Ingen umiddelbar fare, med andre ord. Men samtidig kan man lett stipulere seg frem til at USA snart vil nå brytningspunktet, ettersom jobbveksten nå har falt i underkant av veksten i arbeidsstyrken. En enkel ekstrapolering av disse tendensene vil nemlig innebære at ledighetsraten bare fortsetter å stige.

Tre måneder med en arbeidsledighet på 4,0 prosent vil være tilstrekkelig til at den magiske grensen brytes.

USA er altså automatisk på vei inn i en resesjon?

Det vet vi faktisk ikke.

Her er det verdt å lytte til oppfinneren selv, altså Claudia Sahm, som raskt var ute og nyanserte debatten etter fredagens arbeidsmarkedstall. En av hennes innvendinger mot en streng, mekanisk tolkning, er at regelen er en empirisk realitet – den uttrykker ingen naturlov. Det som har vist seg som en troverdig pekepinn tidligere, kan altså bryte sammen, noe vi har sett eksempler på bare i løpet av de siste par årene.

Det er her verdt å minne om at en resesjon ikke er småtterier. Til daglig omtales gjerne en resesjon som to sammenhengende kvartaler med fall i verdiskapingen. Men i den faktiske fastsettelsen av resesjoner defineres slike tilbakeslag som et signifikant fall i verdiskapingen, som er bredt basert på tvers av næringer, og som har en varighet over flere måneder.

En resesjon må altså tilfredsstille krav til både dybde, spredning og varighet. Det er høy volatilitet i bnp-tallene (brutto nasjonalprodukt), og to påfølgende kvartaler med negativ vekst er altså ikke tilstrekkelig til at det kan regnes som en resesjon med stor R.

Vi så for eksempel at den amerikanske økonomien falt gjennom både første og andre kvartal av 2022, uten at dette kunne stemples som en resesjon; arbeidsledigheten fortsatte jo å falle i det samme tidsrommet. Frem til da hadde vi imidlertid sett en klar sammenheng mellom to kvartaler med negativ bnp-vekst og en resesjon i amerikansk økonomi. Tidligere «regler» er til for å brytes, med andre ord.

Når det er sagt er det uansett kjøligere tendenser å lese ut av de siste arbeidsmarkedstallene.

Når det er sagt er det uansett kjøligere tendenser å lese ut av de siste arbeidsmarkedstallene.

Dermed har nok den amerikanske sentralbanken gjort klokt i å avvente en eventuell videre innstramning.