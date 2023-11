Artikkelen fortsetter under annonsen

Årets statsbudsjett kom med to interessante figurer. Den ene (Figur 3.17) viser offentlige utgifter som andel av brutto nasjonalprodukt (bnp) i Norge og en del andre land.

Her ser vi at utgiftsandelen har økt de siste 15 årene her i Norge, slik at den i dag ligger på 62 prosent. Danmark og Sverige ligger like under 50 prosent.

Den andre figuren (Figur 3.16) viser oss skatteinntekter som andel av BNP. Denne ligger rundt 45 prosent, med Danmark og Sverige rett under oss.

Disse to figurene illustrerer godt hvor flott det er å ha et oljefond. Vi kan dekke gapet mellom inntekter og utgifter med uttak fra fondet. Og det er ingenting galt i det.

Det gir liten mening å være rik hvis pengene ikke brukes.

Men, de samme figurene viser også tydelig hvordan vi har prioritert å bruke inntekten fra oljeformuen i Norge: Nesten alle oljepengene brukes på økte offentlige utgifter istedenfor skattekutt.

Trenger det å være slik?

Vi kunne alternativ brukt oljepengene på å kutte skatt, og ellers hatt samme offentlige utgiftsnivå som i Danmark og Sverige. Vi ville fortsatt hatt glede av oljepengene, men gjennom privat kjøpte varer og tjenester heller enn offentlige goder.

Gisle James Natvik Mer...

Et annet alternativ er å bruke litt penger på hver: litt lavere skatt, litt høyere offentlig forbruk. Normalt er det nettopp slik folk reagerer når de får masse penger: De bruker dem på litt av hvert.

Martin B. Holm Mer...

Valget om å bruke pengene på utgifter er selvsagt opp til politikerne. Man kan ikke med faglig objektivitet si at det er rett å bruke pengene på det ene eller andre, det avhenger av hva slags preferanser folk har. Og hvis det virkelig er det norske folks ønske å bruke alt på offentlig forbruk istedenfor lavere skatter, så er alt såre vel.

Men er dette virkelig det vi ønsker? Eller er det en utilsiktet konsekvens av institusjonelle forhold, som hvordan budsjettforhandlingene foregår?

For eksempel, hvis det viktigste for en statsråd er å få mest penger til bruk i eget departement, er det kanskje ikke så rart at pengene går til offentlig forbruk. Og hvis det skal legges opp til at alle statsråder skal presentere noen «gladsaker» hvert år, må pengene naturlig nok smøres tynt utover framfor å prioritere dyre enkeltposter - som skattelette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eller kanskje bevisstheten om dette valget bare er litt lav blant politikere og embetsverk?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra det norske ordskiftet har vi inntrykk av det.

Det virker for eksempel som folk på venstresiden av norsk politikk tenker at lav skatt er for de rike, og derfor foretrekker de å bruke pengene på offentlige utgifter. Men dette er en feilslutning. Man kunne jo bare valgt å kutte skatten på trygd og lave arbeidsinntekter – en kraftig omfordeling.

Mer generelt: Det er ingen motsetning mellom å prioritere omfordeling og å prioritere skattekutt.

Men det å prioritere skatt, kommer med en bonus: Lavere skatt gir økte insentiver til innsats. For de mange som lever av lønn, er det litt mer motiverende å jobbe mer eller å stå lenger i jobb når lønna etter skatt er høyere.

Dette gjenspeiles i beregninger av at det såkalte dødvektstapet, kostnaden av å finansiere offentlige utgifter med skatt. Offisielt beregnes den til 20 prosent i Norge.

Motstykket til dette tallet er at ved å kutte vridende skatter på arbeidsinnsats, vil man ikke bare gi mottageren økt privat inntekt, men oppnå 20 prosent ekstra verdiskapning for hver krone man ofrer i skatteinntekt – nettopp fordi folk velger å øke innsatsen noe.

Faglig er det ukontroversielt at det fins effektivitetsgevinster å høste på lavere skatter. Derfor er det rart at valget mellom utgiftsvekst og skattekutt får så lite oppmerksomhet.

Vi har en enorm formue i Norge. Den gir oss finansinntekter som gjør at vi kan bruke mer enn vi skaper. Men ønsker vi virkelig å bruke alle pengene på offentlige utgifter, eller har det bare blitt sånn?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.