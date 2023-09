Artikkelen fortsetter under annonsen

Det slo ikke ned som en bombe at Norges Bank valgte å heve styringsrenten videre til 4,25 prosent nå i september. Men oppjusteringen av rentebanen – renteutsikten fremover – var betydelig: Ifølge Norges Bank er det nå gode utsikter til at styringsrenten settes opp til 4,50 prosent i desember. Der forventes den også å bli liggende gjennom neste år.

Norges Bank skriver også i sin rapport at anslagene for styringsrenten er oppjustert mer enn anslagene for prisveksten.