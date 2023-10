Artikkelen fortsetter under annonsen

I kjølvatnet av framlegginga av Statsbudsjettet publiserast det mange saker rundt særinteresser som vil ha meir pengar og bildet blir stykkevis og delt.

Nasjonalbudsjettet skal vise det store bildet og retninga framover. Difor er det påfallande kva som ikkje står der. Det manglar for det første ein plan for å tette skattesmutthola, for det andre manglar analyse av faktisk ulikhet og for det tredje manglar ein plan for å redusere ulikhet mellom og innan land.