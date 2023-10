Artikkelen fortsetter under annonsen

6. oktober la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Der understreket den at det i dagens situasjon, med økende uro og høy prisvekst, er viktig å føre en ansvarlig budsjettpolitikk for å unngå å forsterke presset på renten.

Det er ikke vanskelig å være enig i betydningen av å ha et ansvarlig budsjett. Det kan bidra til å skape tillit til norsk økonomi, og med det kanskje unngå å presse rentene videre oppover.