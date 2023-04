Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP fikk et driftsresultat på 1,96 milliarder dollar i første kvartal, hvilket tilsvarer snaue 21 milliarder kroner etter nåværende kurs.

På forhånd ventet analytikerne som dekker selskapet i gjennomsnitt et driftsresultat på 2,18 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Første kvartal endte altså under forventningene, både på driftsresultat og resultat etter skatt, mens omsetningen på 3,3 milliarder dollar var noe høyere enn ventet. Ser man derimot på estimatene laget av Infront, gjør Aker BP det bedre enn ventet.

Tallene er uansett fortsatt på historisk høye nivåer, selv om de ikke når helt opp til rekordene som ble satt under fjoråret, som var preget av svært høye olje- og spesielt gasspriser. Bakteppet var energikrise i Europa og krig i Ukraina. Omsetningen og driftsresultatet er også godt over nivået i første kvartal 2022.

Aker BP, resultat per 1. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 3310 2291 44,5% Driftsresultat (ebit) 1961 1707 14,9% Resultat før skatt 1824 1780 2,5%

Rekordproduksjon

Det var kjent før torsdagens rapport at selskapet fikk en produksjon på rekordhøye 452.700 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal. Aker BP ble den største private aktøren på norsk sokkel etter å ha nærmest doblet produksjonen med oppkjøpet av Lundin Energy i fjor. Begge selskapene var på forhånd eiere i det gigantiske Johan Sverdrup-feltet, som trappet opp produksjonen med andre fase av utbyggingen på tampen av fjoråret.

– Det er nok et kvartal med utrolig god drift, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i et nettmøte med journalister torsdag morgen.

– Vi har ny produksjonsrekord, selvfølgelig godt hjulpet av at det er første kvartal med fase to på Johan Sverdrup i full produksjon, men og godt over plan for våre opererte felt.

Kontroll på inflasjonen

Aker BP er også det ledende selskapet på sokkelen når det gjelder nye utbygginger. Like før fristen gikk ut for den gunstige oljeskattepakken ved slutten av 2022, leverte selskapet planer med investeringer på totalt mer enn 200 milliarder kroner.

I oppdateringen forrige uke i forkant av kvartalsrapporten meldte selskapet at det kommer til å bokføre nedskrivninger på omtrent 400 millioner dollar, fordi ett av disse prosjektene, Troldhaugen, i mars ble droppet. Prosjektet representerer kun fire prosent av ressursene i satsingen selskapet la frem i desember.

– Prosjektene våre går på plan. Her har det vært mye diskusjon om inflasjon; det hadde vi egentlig ganske god kontroll på da vi tok beslutningen i fjor. Det har utviklet seg mer eller mindre akkurat som vi forventet. Så vi rapporterer i dag at vi er på plan og på kost, sier Hersvik.

– Hvor sikre er dere på at dere beholder kontrollen under hele prosjektløpet?

– Når det gjelder det store inflasjonshoppet som vi opplevde i forbindelse med Russlands invasjon i Ukraina, så har det falt noe tilbake. Bildet er nå noe mer differensiert enn det var da det sto på som verst. Stålprisene er nesten tilbake der de var, vi ser noe økning i timepriser og så videre. Men nå er det både lettere å forutsi, og vi har større kontroll fordi vi er i dialog med alle de leverandørene som opplever dette til daglig. Så jeg føler vel egentlig at situasjonen er noenlunde under kontroll, selv om det er umulig å spå det som skjer nede i veien.

Det store Wisting-funnet i Barentshavet, som Equinor er operatør for men Aker BP eier en like stor andel i, ble utsatt med flere år i november nettopp på grunn av en heftig kostnadsøkning.

Som varslet vil Aker BP betale 55 cent per aksje i utbytte for første kvartal. Selskapet gjentar også andre planer og mål for 2023, som et produksjonsanslag på 430.000-460.000 fat per dag. Det kommer Sverdrup til å bidra til, når produksjonen går mot maks kapasitet innen et par måneder, sier Hersvik. Han legger til at produksjonen i andre kvartal ligger an til å bli omtrent på samme nivå som i første, muligens noe høyere.

Ved 10-tiden stiger aksjen omtrent 0,7 prosent på Oslo Børs.