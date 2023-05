Artikkelen fortsetter under annonsen

Olje- og gasselskapet Aker BP melder torsdag morgen om et betydelig oljefunn i forbindelse med ferdigstillelsen av Øst Frigg-brønnen, som ligger i Yggdrasil-feltet i Nordsjøen.

De foreløpige estimatene indikerer et bruttovolum på mellom 40 til 90 millioner fat oljeekvivalenter, mot de tidligere anslagene på mellom 18 og 45 millioner fat oljeekvivalenter, opplyser selskapet.

– Vi er svært fornøyde med resultatet fra denne brønnen. Funnet vil bli evaluert som et potensielt tillegg til Yggdrasil-utviklingen, som vi ser ytterligere oppside på, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og utvikling i Aker BP, i en børsmelding.

Les også: Røkkes oljesjef håper på flere hundre millioner fat olje i lisens som Equinor ga fra seg

115 mrd. kroner

Yggdrasil var et av feltene Aker BP leverte prosjekt for utvikling og drift for mot slutten av 2022. Feltet ligger mellom Avheim og Oseberg i Nordsjøen og var det største prosjektet som ble levert til myndighetene i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er anslått totale investeringer på 115 milliarder kroner og et samlet ressursgrunnlag på 650 millioner fat oljeekvivalenter.

Planlagt produksjonsstart er i 2027 for feltet som tidligere het Noaka.

Det er Aker BP som er operatør for Yggdrasil-feltet, med Equinor og PGNiG som lisenspartnere.

Meldingen om oljefunnet kommer bare en måneds tid etter at Aker BP bokførte en nedskrivning på rundt 400 millioner dollar i første kvartal, knyttet til avlysningen av Troldhaugen-prosjektet på Edvard Grieg-feltet.

Illustrasjonsbilde av Yggdrasil-prosjektet, som tidligere het Noaka. (Foto: Aker BP) Mer...

Rekordproduksjon

Da Aker BP la frem førstekvartalstallene i slutten av april understreket konsernsjef Karl Johnny Hersvik at selskapet har kontroll på kostnadene i de mange prosjektene.

Han sa da at det store inflasjonshoppet som kom etter Russlands invasjon av Ukraina har falt noe tilbake.

– Bildet er nå noe mer differensiert enn det var da det sto på som verst. Stålprisene er nesten tilbake der de var, vi ser noe økning i timepriser og så videre. Men nå er det både lettere å forutsi, og vi har større kontroll fordi vi er i dialog med alle de leverandørene som opplever dette til daglig. Så jeg føler vel egentlig at situasjonen er noenlunde under kontroll, selv om det er umulig å spå det som skjer nede i veien.

Allerede før rapporten ble sluppet var det kjent at Aker BP hadde en produksjon på rekordhøye 452.700 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aker BP ble den største private aktøren på norsk sokkel etter å ha nærmest doblet produksjonen med oppkjøpet av Lundin Energy i fjor. Begge selskapene var på forhånd eiere i det gigantiske Johan Sverdrup-feltet, som trappet opp produksjonen med andre fase av utbyggingen på tampen av fjoråret.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.