Oljeselskapet Aker BP varsler i sin sedvanlige oppdatering for første kvartal at det venter å bokføre nedskrivninger på rundt 400 millioner dollar før skatt, tilsvarende om lag 4,2 milliarder kroner.

Nedskrivningene er knyttet til Edvard Grieg-feltet, og selskapet skriver at de hovedsakelig kommer som følge av at Troldhaugen-prosjektet ble droppet, slik selskapet meldte i slutten av mars.

Nedskrivningen er såkalt «non-cash» som betyr at selskapet ikke tar tap, men nedjusterer den bokførte verdien av en eiendel i regnskapet.

Produksjonsoppdatering

I meldingen onsdag morgen kommer Aker BP også med produksjonstall for årets tre første måneder, slik det har for vane.

I første kvartal endte produksjonen på 452.700 fat oljeekvivalenter per dag, en liten oppgang fra fjerde kvartal i fjor.

De realiserte prisene på både olje- og gassproduktene falt til henholdsvis 78,4 dollar per fat og 98,7 dollar per fat i kvartalet.

Den fullstendige førstekvartalsrapporten blir lagt frem torsdag 27. april.

Ti prosjekter

Troldhaugen-prosjektet, som altså er en av hovedgrunnene til nedskrivningene i første kvartal, var ett av ti prosjekter som Aker BP leverte Plan for utbygging og drift for i desember i fjor.

I slutten av mars informerte selskapet at det hadde gått videre med de resterende ni prosjektene fordelt på Yggdrasil, Valhall PWP Fenris, Skarv og Utsira. Troldhaugen-prosjektet utgjorde rundt fire prosent at ventede nettoressurser, ble det opplyst.

– Som tidligere kommunisert har gjennomføringen av Troldhaug vært betinget av en utvidet brønntest, som har produsert siden august 2021. Resultatet fra testen har resultert i en reduksjon i det forventede volumet, og prosjektet er ikke lenger ansett å være finansielt robust nok, het det i meldingen.

Aker BP har tidligere kommunisert samlede investeringer på rundt 19 mrd. dollar i forbindelse med de ti prosjektene. Troldhaugen utgjorde om lag 500 mill. dollar, eller drøyt fem mrd. kroner.

