Analytikerne som følger Equinor venter i gjennomsnitt et justert driftsresultat for oljegiganten på 14,4 milliarder dollar i fjerde kvartal, eller 144 milliarder kroner, ifølge tall selskapet selv offentliggjør på nettsiden onsdag.

Det innebærer en betydelig nedgang fra 24,3 milliarder dollar i tredje kvartal og bryter med en serie med rekordresultater selskapet har satt etter hverandre, på grunn av skyhøye olje- og spesielt gasspriser. Likevel er resultatet fortsatt svært høyt i historisk sammenheng.

Som vanlig er det norsk sokkel som er ryggraden, med et estimat på 14,3 milliarder dollar i justert driftsresultat. I motsatt ende ser analytikerne for seg en smell på 1,2 milliarder dollar i minus i markedsføringsenheten. Dette er ingen stor overraskelse, da Equinor for noen uker siden flagget til markedet at selskapet ville måtte tåle et tap på gasskontrakt-derivater.

På bunnlinjen er det ventet et justert resultat etter skatt på fire milliarder dollar.

Equinor legger frem rapporten for fjerde kvartal og året sett under ett om nøyaktig en uke, neste onsdag. Da arrangerer også selskapet en kapitalmarkedsoppdatering i London, der analytikere og investorer får presentert en oppdatert strategi og anledning til å møte ledelsen i selskapet med konsernsjef Anders Opedal i spissen.

