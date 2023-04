Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljeprisen stiger markant i morgentimene mandag etter at oljekartellet Opec+, der Russland fortsatt er med, kunngjorde et overraskende produksjonskutt på 1,15 millioner fat per dag fra mai og ut året.

Kuttet kommer samtidig som at også Russland kunngjorde at det ville utvide sine kutt på en halv million fat per dag frem til slutten av året.

– Det vi er vitne til er et adaptivt Opec+ som er villige til å ta grep på forhånd. Den nylige markedsuroen der brent (nordsjøolje) falt under 70 dollar fatet ga kartellet sannsynligvis et skremmeskudd. Det vil de ikke ha noe av, skriver SEBs råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i en analyse natt til mandag.

De russiske produksjonskuttene ble først kunngjort i mars som svar på pristaket som ble satt på russisk olje.

Under 70

Det var Saudi Arabia som tok initiativ til kuttet som ellers er fordelt mellom Irak, De forente arabiske emirater, Kuwait, Kazakhstan, Algerie og Oman. At det blir kunngjort utenom de fastsatte møtene kan tolkes som et tegn på at gruppen hadde hastverk.

Det er Saudi Arabia som står for brorparten av det samlede kuttet, med en halv million fat per dag. Det tilsvarer rett under fem prosent av landets totale produksjon.

Uansett er det ingen tvil om at produksjonen kuttes for å få prisene opp. Nordsjøoljen har nemlig vært på en nedadgående trend helt siden i fjor sommer, og har svingt stort i perioden. Siden midten av mars, da kollapsen av Silicon Valley Bank og kaoset hos Credit Suisse satte en støkk i finansmarkedene, har prisen ligget på under 80 dollar.

– De raskt stigende rentene i USA og sprekkene som har oppstått i amerikansk og europeisk banksektor har gitt assosiasjoner til finanskrisen – med frykt for at banksystemet vil knekke, at økonomien vil stoppe og oljeprisen vil falle, skriver Schieldrop i SEB.

Helge André Martinsen i DNB Markets estimerer på sin side at rundt 80 prosent av kuttene vil gjennomføres. Han sikter til at flere av de ovennevnte landene produserte mer eller akkurat på sine kvoter.

– Det impliserer at en høyere andel av kuttene vil bety faktiske tilbudsreduksjoner sammenlignet med hva som skjedde i november i fjor. Da var de overordnede kuttene langt større enn de faktiske kuttene, fordi en betydelig andel var allokert til land som allerede produserte godt under sine kvoter.

Han er også klar på at kuttet «definitivt er positivt for oljeprisene» og at Opec+ sender et klart signal om at det ikke er komfortable med en pris på under 70 dollar per fat.

Politisk slagside

Kuttet er ikke bare et grep fra oljekartellet for å presse opp prisene igjen. Det sender også Riyadh på kollisjonskurs med USA, som Financial Times formulerer det.

– Det er alltid en risiko for at produksjonskutt vil føre til tapte markedsandeler, noe Opec er oppmerksom på. Men det er ikke tilfellet denne gangen, skriver Schieldrop.

Han begrunner det med at amerikansk skiferolje, den eneste utfordreren til Opec+, har falt tilbake den siste tiden. Konkurser og konsolideringer, kombinert med nye prioriteringer – som overskudd og ikke volum – har gjort at det ikke lenger er en «ellevill» volumvekst i amerikansk skiferolje, skriver SEB-analytikeren.

Det betyr i korte trekk mer makt til Opec+ og høyere priser.

– Disse kuttene fører til en bedre balanse mellom Saudi Arabia og Russland. Man kunne sagt at Saudi Arabia til en viss grad tar Russlands side, og kuttene understreker også at Opec+ er velgående med Russland som et sentralt medlem.

Schieldrop påpeker videre at Russland trenger penger fra sin oljevirksomhet for å finansiere krigen i Ukraina, og at de siste kuttene fra Opec+ vil stramme inn oljemarkedet og dermed hjelpe Russland med å få bedre priser for sin olje. Til tross for at russisk olje er blitt boikottet av stort sett hele Vesten etter invasjonen i Ukraina.

– Dette kan lett bli en besværlig politisk situasjon mellom Saudi Arabia og USA, skriver Schieldrop.

USA har reagert kraftig på beslutningen, som kommer idet det ventes at president Joe Biden vil bekrefte at han stiller som kandidat til presidentvalget i 2024 i løpet av de neste ukene.

– Vi mener at det kutt ikke er tilrådelig for øyeblikket – gitt markedsusikkerheten. Vi har gjort det klart. Men, vi vil fortsette å jobbe med alle produsenter for å sikre at energimarkedene støtter opp rundt økonomisk vekst og lavere priser for amerikanske forbrukere, sier en talsperson for National Security Council til CNBC.

