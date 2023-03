Artikkelen fortsetter under annonsen

En av de toneangivende aksjonærene i opprøret mot gjeldsrestruktureringen i supplyrederiet Dof, tidligere styremedlem Bjarte Brønmo, har anket konkursåpningen i selskapet. Det sier han, advokaten som er ansvarlig for selve prosessen, og styreleder Leif Chr. Salomonsen til DN torsdag.

Anken ble sendt til Hordaland tingrett sent onsdag kveld. Det er Brønmo som formelt er ankende part, i kraft både av å ha vært tidligere styremedlem, men også av å være kreditor. Selskapet skylder ham nemlig penger for honorarer og utlegg fra den korte tiden han satt i styret, opplyser han.

Brønmo er med over fem prosent av aksjene en av de største «småaksjonærene» i Dof som var med på å stemme ned selskapets egen redningsplan i fjor, og kaste det daværende styret. Brønmo kom da selv inn i det nye styret som ledes av Salomonsen, men i januar gikk han ut etter bare en drøy måned. Kort tid etter presenterte Salomonsen en ny redningsplan, men heller ikke den fikk den nødvendige støtten blant aksjonærene, og dermed ble det åpnet konkurs i selskapet tidlig i februar.

Mener Dof er solvent

Brønmo og flere andre småaksjonærer, som etter hvert har samlet seg i det de kaller «Dugnadsgruppen,» har i lang tid hevdet at verdiene i selskapet er grovt undervurdert. Opprørerne mener en omfattende restrukturering av gjelden som utraderer aksjonærene er helt unødvendig, blant annet takket være den sterke markedsbedringen som er kommet spesielt i løpet av fjoråret.

– For å slå Dof asa endelig konkurs, må solvensspørsmålet være prøvd. Det er noe jeg som tidligere styremedlem og kreditor i Dof vil sørge for å gjøre, sier Brønmo til DN.

– Boet er solvent, det har aldri drevet bedre enn nå.

Han sier at aksjonærene ikke har fått se restruktureringsplanen, og at han og gruppen er villig til å ta saken helt til Høyesterett om nødvendig. I første omgang er saken anket til Gulating lagmannsrett. Brønmos advokat er Kristian Huser, som ikke ønsker å gi noen kommentar.

Styreleder Salomonsen sier han ble kjent med anken for kort tid siden, og at det dermed er for tidlig å si noe om konsekvensene en anke kan få.

– Det blir litt prematurt å mene noe foreløpig, sier han til DN.

Advokat Egil Horstad i Schjødt, som først var oppnevnt som «rekonstruktør» i saken og senere gjort til bostyrer i forbindelse med konkursåpningen, sier også at han ikke har full oversikt over hvilke konsekvenser anken får for prosessen.

Konkursdrama

Konkursdramaet som har utspilt seg i Dof de siste månedene er av de sjeldne.

Som mange av konkurrentene ble Dof hardt rammet av offshorekrisen som oppsto i kjølvannet av oljepriskollapsen som startet i 2014. Forhandlingene rundt gjelden som nå ligger godt over 20 milliarder kroner begynte i 2019, men det var ikke før i fjor at selskapet la frem en omfattende plan.

Den la opp til at en del av gjelden skulle omgjøres til aksjer, og at dagens eiere ville bli sittende med fire prosent av det restrukturerte selskapet. Den største aksjonæren, Møgster-familien med 32 prosent, var for, men det hadde allerede vært høylytt murring blant mindre aksjonærer i lang tid. Og i høst stemte et tilstrekkelig mindretall på 44 prosent mot redningsplanen, til tross for at alternativet, en domstolsstyrt rekonstruksjon, ville gi dem kun én prosent av det nye selskapet.

Så sørget Brønmo og andre aksjonærer, blant andre Georg Wilhelm Bjørnestad, som også eier over fem prosent, for å kaste styret i desember. Brønmo kom inn, men var ute igjen før januar var over. Resultatet av det nye styrets arbeid ble et tilbud om 3,75 prosent til dagens aksjonærer – men også det ble forkastet. Dermed begjærte kreditorene konkurs.