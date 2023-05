Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag legger oljegiganten og børslokomotivet Equinor frem sin rapport for første kvartal, etter at fjerde kvartal 2022 satte sluttstrek for selskapets beste årsresultat noensinne.

Her kommer det frem at selskapet fikk et justert driftsresultat på 12 milliarder dollar. Det tilsvarer om lag 129 milliarder kroner med dagens valutakurs.

På forhånd ventet analytikerne i gjennomsnitt et justert driftsresultat på 11,2 milliarder dollar, ifølge en sammenstilling av estimater som selskapet selv publiserte i forrige uke.

– Lite å plukke på

Equinors resultater er fortsatt på historisk høye nivåer, men ligger godt under rekordene som ble satt i fjor.

Med energikrise i Europa og krig i Ukraina steg spesielt gassprisene til vanvittige nivåer. Selskapets finansielle resultater toppet seg i tredje kvartal, og årsresultatet ble det høyeste noensinne for Equinor – og noe norsk selskap overhodet. Siden i fjor har imidlertid både olje- og spesielt gassprisene falt tilbake, hvilket fører til mer «normale» tall fra Equinor.

– Vi leverer sterke resultater i dag, naturligvis preget av at prisene har kommet noe ned fra svært høye nivåer i fjor. I Europa har det vært en mild vinter, høy lng-import, og det har ført til lavere priser og gasslagre med høy fyllingsgrad for sesongen, sier konsernsjef Anders Opedal på en pressekonferanse på selskapets kontor på Fornebu utenfor Oslo.

Anders Opedal under Equinors presentasjon av resultat for første kvartal. (Foto: Javad Parsa/NTB) Mer...

Som vanlig er det norsk sokkel som utmerker seg, og står for nesten ti milliarder dollar av det justerte resultatet. Markedsføringsavdelingen, der resultatene har svingt mye men vært totalt sett sterke med de volatile markedene, leverer et justert driftsresultat på 1,3 milliarder dollar, over spennet selskapet anser som normalt.

Equinor skal betale 90 cent per aksje i utbytte for første kvartal, i henhold til tidligere planer. To tredjedeler av utbyttet er ekstraordinært, det vil si at det er direkte knyttet til de uvanlig sterke resultatene selskapet har hatt det siste drøye året. Equinor har til hensikt å holde utbyttet på dette rekordhøye nivået også de to neste kvartalene. Når man inkluderer tilbakekjøp av egne aksjer, vil utbetalingene til aksjonærene i år beløpe seg til hele 17 milliarder dollar, et tall selskapet gjentar torsdag.

– Resultatet er veldig, veldig bra over hele linjen. Det er en til to prosent høyere produksjon og litt høyere realiserte priser spesielt på olje. Derfor ble justert driftsresultat fem prosent bedre enn vi hadde ventet, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier, som mener aksjemarkedet vil reagere positivt:

– Kursen skal opp, sier han før børsen åpner, og peker på at selskapet også har «veldig sterk fri kontantstrøm» på over fire milliarder dollar i kvartalet.

Og aksjen stiger, med hele fire prosent en time inn i handelen.

Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets stemmer i:

– Det er bra resultater. Inntjeningen er bedre enn forventet, spesielt drevet av norsk sokkel. Produksjonen er bra, og selskapet gjentar tidligere kommunikasjon om utbytte og guiding. I sum er det veldig lite å plukke på her. Markedet kommer til å like både tall og kommunikasjon her, sier han.

Klima og energisikkerhet

Selv om Equinor øser ut penger til eierne sine – staten er den største blant dem med 67 prosent av aksjene – sitter selskapet fortsatt på en gedigen haug med kontanter. På slutten av kvartalet var den på over 17 milliarder dollar, eller nesten 190 milliarder kroner. Equinor har nå en justert netto gjeldsgrad på minus 52 prosent.

– Selskapet forandrer hverken utbytte eller buyback-guidingen. Så de er voldsomt overkapitalisert. På analytikerkonferansen blir det hovedfokuset: Hva kommer de til å bruke pengene på, sier Olaisen.

Det spørsmålet har opptatt mange en stund allerede, spesielt i en tid der verden skal takle både energi- og klimakrise.

Konsernsjef Anders Opedal tok over ledelsen i slutten av 2020 med et klart mandat til å få fart på omstillingen mot et bredere og grønnere energiselskap. Han økte tidlig utslippskutt- og fornybarmålene, men har samtidig vært klinkende klar på at han ikke vil pumpe inn penger i prosjekter som ikke er lønnsomme. Problemstillingen er høyaktuell, med store kostnadsøkninger innen for eksempel havvind, der Equinor har store ambisjoner.

På oppkjøpsfronten har transaksjonene siden Opedal tok over vært største på olje- og gassfronten, selv om han har solgt mer enn han har kjøpt. Det siste oppkjøpet var til ni milliarder kroner på britisk sokkel, og Opedal har etter energikriseåret 2022 vært tydelig på at Equinor har en ambisjon om å opprettholde dagens olje- og gassproduksjon ikke bare i 2030, men også etter.

I år har Equinor planer om å øke produksjonen med tre prosent, mye takket være andre fase av det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen. Der var det noen driftsstanser i begynnelsen av året. Selskapet produserte i første kvartal 2,13 millioner fat oljeekvivalenter per dag, som bare tilsvarer en oppgang på litt over én prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

Når selskapet neste uke avholder sin årlige generalforsamling, vil det igjen være forslag fra miljøorganisasjoner om at det skjerper klimaambisjonene. Ett av dem, fra Greenpeace og WWF, vil for eksempel at selskapet i sitt mål om netto null utslipp i 2050 og delmålene på veien skal se på absolutte utslipp, og ikke utslipp per produserte energienhet. Equinor anbefaler aksjonærene å stemme imot, og har hittil fått med både staten og de fleste andre mot slike forslag.

Det kommer også frem i rapporten torsdag at Equinor har fullført oppkjøpet av fornybarselskapet BeGreen, og at prisen var på 252 millioner dollar, omtrent 2,7 milliarder kroner etter nåværende kurs.

