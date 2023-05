Artikkelen fortsetter under annonsen

Equinor har med sine to partnere tatt en investeringsbeslutning på gass-, olje- og kondensatprosjektet BM-C-33 i Brasil. Investeringen blir på omtrent ni milliarder dollar, eller 94 milliarder kroner etter nåværende kurs.

Brasil er et av kjerneområdene for Equinor, som de siste årene har under konsernsjef Anders Opedal har redusert antall land selskapet opererer i. Selv om ambisjonene på olje- og gassproduksjon også her er blitt litt mer vage enn de tallfestede målene Equinor hadde for en stund siden, ligger det an til sterk vekst i tiden fremover. For snaue to år siden gikk selskapet videre med at annet stort prosjekt i landet, oljeutbyggingen Bacalhau.

BM-C-33 ligger i Campos-bassenget og består av tre funn med totalt over én milliard fat oljeekvivalenter, skriver Equinor i en melding mandag. Produksjonen skal gå gjennom et skip med prosessering om bord. Planlagt oppstart er i 2028.

– Investeringsbeslutningen for BM-C-33 er en viktig milepæl for partnerne og for Equinor. Sammen med partnere og leverandører har vi utviklet et betydningsfullt prosjekt som vil forsyne Brasil med energi for å møte landets økende energibehov og skape verdi for eiere og samfunnet samt bidra til lokal næringsutvikling. Brasil er et av Equinors kjerneområder, og investeringen i BM-C-33 understreker den strategiske betydningen av vår brasilianske portefølje, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Gass viktig

Partnerne til Equinor, som er operatør med 35 prosent av eierskapet, er et samarbeidsselskap mellom spanske Repsol og kinesiske Sinopec (også 35 prosent), og den brasilianske kjempen Petrobras (30 prosent).

Equinors landsjef Veronica Coelho sier at prosjektet blir spesielt viktig for å utvikle gassmarkedet i Brasil.

– Gasseksporten kan utgjøre 15 prosent av den totale forventede gassetterspørselen ved prosjektets oppstart, sier hun.

Equinor skal bruke et kombinert system med gassturbin og dampturbin på produksjonsskipet, det samme som på Bacalhau. Selskapet oppgir at teknologien vil sørge for en gjennomsnittlig CO2-intensitet på under seks kilo per fat oljeekvivalent over BM-C-33s levetid. Det er noe under gjennomsnittet på 6,9 kilo som Equinor hadde i sin portefølje i fjor, og på linje med ambisjonen for selskapet innen 2030.

