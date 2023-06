Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke mange månedene siden Equinor bestemte å utsette det omdiskuterte storprosjektet Wisting i Barentshavet i flere år på grunn av en enorm kostnadssprekk. Nå kommer nyheten om at nok et stort oljeprosjekt er satt på vent, denne gangen i Canada.

Det er Bay du Nord-utbyggingen som nå må gi etter for inflasjonspresset som rammer slike store prosjekter spesielt hardt, med løpske kostnader for råmaterialer. I en oppdatering som ble kunngjort internt i Equinor onsdag skriver selskapet at det sammen med partner BP har bestemt å utsette prosjektet med opptil tre år.

Equinor beskriver «utfordrende markedsforhold» og et behov for å gjøre prosjektet mer «robust,» altså mer lønnsomt, etter «betydelige kostnadsøkninger» i flere av utbyggingens deler de siste månedene.

– Bay du Nord er et viktig prosjekt for Equinor. I en kontakt med et marked i endring med høyere kostnader, vil vi se på prosjektet på nytt, for å se om vi kan få til en ytterlige optimalisering av konseptet og strategiene, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutbygging i Equinor.

Selskapet nevner imidlertid ikke noen tall, slik det gjorde med Wisting. Der var kostnadssprekken kolossal, fra mellom 60 og 75 milliarder kroner til et nytt anslag på 104 milliarder kroner.

Skal lete mer

Equinor understreker at Canada forblir et «kjerneområde» for selskapet, og at det skal fortsette å lete rundt Bay du Nord for å forsøke å finne tilleggsvolumer.

Det var lenge utfordringer med å få på plass de nødvendige tillatelsene for Bay du Nord, som ligger vest for kysten av Newfoundland and Labrador, men de fleste hindrene var nå av veien – før kostnadsproblemene. DNs søsteravis Upstream har tidligere skrevet at en investeringsbeslutning var planlagt i 2024, med produksjonsstart i 2028. Upstream har også skrevet om investeringsanslag på i underkant av ti milliarder dollar, som tilsvarer over 100 milliarder kroner.

Det første funnet ble gjort i 2013 i Flemish Pass-bassenget, der det foreløpig ikke er bygget ut oljeprosjekter. Ressursene er anslått til over 500 millioner fat, og Equinor har i mange år snakket varmt om prosjektet, i motsetning til miljøorganisasjoner i Canada og Norge.

– Dette er en stor seier for klimaet, naturen og alle som har kjempet mot Equinors gigantprosjekt Bay Du Nord, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge torsdag.