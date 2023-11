Artikkelen fortsetter under annonsen

Equinor selger sin virksomhet i Nigeria til det lokale selskapet Chappal Energies, opplyser det norske oljeselskapet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Equinor oppgir ingen transaksjonsverdi i meldingen, og avtalen er ikke omtalt i en egen børsmelding. Talsmann Ola Morten Aanestad presiserer at selskapet kommer til å bokføre en gevinst når transaksjonen blir fullført, men det er uklart nøyaktig når det blir.

Opprydning

Det norske selskapet har over lengre tid sagt at det vurderer endringer i sin internasjonale virksomhet, blant annet videre nedsalg fra enkelte land. At eiendelene i Nigeria var blant mulige salgskandidater er omtalt blant annet av Reuters, mens DN i sommer kunne melde at Equinor også har startet en prosess for Aserbajdsjan.

– Nigeria har vært en viktig del av Equinors internasjonale portefølje de siste 30 årene. Denne transaksjonen realiserer verdi, og er i tråd med Equinors strategi om å optimalisere selskapets internasjonale olje- og gassportefølje og fokusere på kjerneområder. Chappal Energies er et dedikert nigeriansk-eid energiselskap med ambisjon om å utvikle eiendelene videre og bidra til nigeriansk økonomi i årene fremover, sier Nina Koch, Equinors direktør for Afrika, i pressemeldingen.

Tidligere har selskapet solgt seg ut av Bakken-feltet i USA og land som Russland, Irland, Venezuela, Emiratene, Australia, Nicaragua og Mexico. Equinor driver med olje- og gassvirksomhet i 12 land utenfor Norge nå, ned fra rundt 30 i 2017.

I februar uttalte Equinors ferske utenlandssjef Philippe Mathieu at selskapet ikke var ferdig med opprydningen hans forgjenger Al Cook startet med da Anders Opedal ble konsernsjef i 2020.

Kjerneområder

Under Opedal har Equinors strategi vært å konsentrere seg om kjerneområder der selskapet ser potensial til vekst i produksjonen eller der selskapet allerede har betydelig produksjon. Equinors fornybarsatsing, der selskapet har ambisiøse vekstmål, er også en viktig del av vurderingen rundt hva som er selskapets kjerneområder.

De siste årene har selskapet definert land som Algerie, Angola, Brasil, Storbritannia, USA og Canada som satsingsområder.

Eiendelene som nå blir overført til Chappal i Nigeria omfatter en andel på 54 prosent i olje- og gasslisensen OML 128, som utgjør en unitisert andel på 20 prosent i oljefeltet Agbami, der Chevron er operatør, skriver Equinor. Dette er Nigerias første dypvannsfelt.

Equinor har vært til stede i Nigeria siden 1992. Siden oppstart av produksjonen i 2008 har Agbami-feltet produsert mer enn en milliard fat olje.

Konflikt med konsulent

Agbami og Nigeria har også budt på visse vanskeligheter for Equinor. Selskapet var i flere år i en rettslig feide med sin tidligere konsulent John Abebe, som mente han hadde krav på milliardbeløp i kommisjoner. Men i begynnelsen av 2021 satt landets høyesterett et punktum for saken og dømte i det norske selskapets favør, i motsetning til to tidligere rettsinstanser.

Abebe mente han hadde krav på 1,5 prosent av overskuddet fra oljefeltet Agbami. Han gikk til søksmål mot selskapet i 2010. Tidligere i år ble Abebe dømt til syv års fengsel for forfalskninger i saken.