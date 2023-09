Artikkelen fortsetter under annonsen

Investeringsanslaget har økt med 13 milliard siden i fjor, opplyser Equinor tirsdag morgen.

I 2017, da plan for utbygging og drift ble levert, var kostnadsestimatet 57 milliarder 2023-kroner. I det oppdaterte kostnadsestimatet er summen hevet til 80 milliarder kroner.

Geir Tungesvik i Equinor. (Foto: Carina Johansen) Mer...

– Kostnadene øker på grunn av større arbeidsomfang enn ventet og kostnadsøkninger i industrien, det tar vi på alvor. Men Johan Castberg er fortsatt et godt prosjekt med solid økonomi. Med en balansepris på rundt 35 dollar vil Johan Castberg-feltet gi store inntekter og ringvirkninger til fellesskapet fra Barentshavet i 30 år, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Økte kostnader

Det er langt fra første gang kostnadsestimatet heves for prosjektet. I 2020 ble det klart at prosjektet ville bli to milliarder kroner dyrere, og i 2022 ble det meldt om enda en økning på to milliarder kroner.

Planen om produksjonsstart i fjerde kvartal 2024 står fast, opplyses det.

Johan Castberg Johan Castberg er en Equinor-operert oljeutbygging i Barentshavet basert på funnene Skrugard fra 2011, Havis fra 2012 og Drivis fra 2014.

Feltet skal bygges ut med et produksjons- og lagerskip knyttet til undersjøiske satellitter.

Oljereservene er på 558 millioner fat. Equinor eier 50 prosent, Vår Energi 30 prosent og Petoro 20 prosent av prosjektet.

I fjor ble skroget flyttet fra Singapore til Stord for å ferdigstilles. Bakgrunnen for kostnadsøkningen skyldes at arbeidet som gjensto på skroget, da det kom til Stord, var langt mer omfattende enn ventet, samt opplever selskapet økte kostnader knyttet til marine operasjoner, boring og komplettering.

– Johan Castberg er fortsatt et lønnsomt prosjekt med en balansepris på rundt 35 dollar per fat. De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til å ligge på mellom 450 og 650 millioner fat olje. Skipet er designet for en daglig produksjon på nær 190.000 fat, heter det i pressemeldingen.

Partnerskapet i Johan Castberg består av Equinor, Vår Energi og Petoro.

Balder X blir også dyrere

Nyheten om nok en sprekk for Johan Castberg kom samtidig som at Vår Energi opplyste at det også økter investeringsanslagene (capex) på prosjektet Balder X. Det nye kostnadsestimatet er på 340 millioner dollar netto før skatt mer enn for ett år siden. Det tilsvarer en budsjettsmell på 3.673 millioner kroner med dagens kurs.

– For å reflektere et strammere leverandørmarked, redusere tidsplanrisiko og forbedre konstruksjonen, er årsakene til oppjusteringen skriver selskapet i børsmeldingen.