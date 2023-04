Artikkelen fortsetter under annonsen

26 analytikere som følger Equinor har nå levert sine estimater for oljegigantens tre første måneder i 2023. Kvartalsrapporten kommer torsdag 4. mai, men slik Equinor har for vane publiseres analytikerestimatene på selskapets egne hjemmesider i forkant.

Det justerte driftsresultatet ventes i første kvartal å lande på 11,2 milliarder dollar. Det justerte driftsresultatet endte i fjerde kvartal på 15,1 milliarder kroner.

For den norske virksomheten, som er den desidert største, ventes det et resultat på 9,5 milliarder dollar. For de internasjonale og amerikanske virksomhetene ventes det resultater på henholdsvis 506 og 266 millioner dollar.

I kvartalet ventes produksjonen å være på rett over to millioner fat per dag, omtrent på samme nivå som i fjerde kvartal i fjor.

Equinor blir med sin kvartalsfremleggelse den siste blant de store oljeselskapene på Oslo Børs til å presentere tall for første kvartal, etter at Vår Energi og Aker BP kom med sine rapporter denne uken.

