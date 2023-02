Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er ikke ferdige, sier Equinors nye utenlandssjef, Philippe Mathieu.

Ny leder, men samme oppgave: Det er ikke gjort i en håndvending å rydde opp i oljeselskapets internasjonale virksomhet. Helt siden konsernsjef Anders Opedal kom inn i 2020, har han vært klar på at han ønsket færre land, men dypere tilstedeværelse.

Når DN snakker med franskmannen Mathieu på Equinors årlige strategioppdatering i London, har selskapet bare noen timer i forveien lagt frem tidenes årsresultat, med vanvittige 750 milliarder kroner i justert driftsresultat.

Den utenlandske olje- og gassvirksomheten til selskapet spiller ikke helt den rollen den var tiltenkt for bare få år siden. Det var en tid da det bare ble regnet som et tidsspørsmål før den ville overgå produksjonstallene til norsk sokkel. Det er en fjern tanke nå.

Mathieu tok på begynnelsen av året over for briten Al Cook, som hoppet av for å bli toppsjef i diamantselskapet De Beers. Noe av det første Cook gjorde som utenlandssjef, var å selge seg ut av skiferoljefeltet Bakken på land i USA, som hadde bidratt til de massive tapene den norske oljegiganten akkumulerte i landet. Så fulgte mindre satsinger som Emiratene og Australia, Nicaragua og Mexico, og mye av virksomheten onshore, i for eksempel Argentina. Equinor driver med olje i 12 land utenfor Norge nå, ned fra rundt 30 i 2017.

Og «spissingen» av Equinors utenlandsvirksomhet fortsetter.

– Vi kommer til å fokusere fortsatt, sier Mathieu.

Kjerneland

Han kommenterer ikke hvilke land eller virksomheter det kan være aktuelt å gå ut av, men sier selskapet prøver å «optimalisere» olje- og gassporteføljen.

– Internasjonalt betyr det at vi vil optimalisere de posisjonene der vi har sterke muligheter til å bygge og generere merverdi. Vi har en del kjerneland, som USA, Brasil, Storbritannia, Angola, Canada og Algerie. Det er der vi vil konsentrere oss, hvis vi ser muligheter til å utdype vår posisjon, slik vi gjør på norsk sokkel.

– Blir det flere exits?

– Vi jobber med det.

Bakteppet for Equinors rekordår i fjor var dystert, med krig i Ukraina og energikrise. Mye har dreid seg om å holde gassproduksjonen og -eksporten til Europa på et maksimalt nivå. Opedal sier til DN at målet er at olje- og gassproduksjonen skal holde seg på dagens nivå til 2030 – med en ambisjon om å fortsette med det godt inn i 2030-tallet.

Verdi, ikke volum

Selv om investeringsnivået skal holdes oppe på norsk sokkel i samme tidsperiode, er det klart at de største prosjektene samtidig ligger i utlandet. Men der Equinor tidligere opererte med klare produksjonsmål for eksempel for Brasil, er den slags tall borte fra presentasjonene til selskapet nå.

– Hovedfokus er verdi – ikke produksjonsvolumer, sier Mathieu.

– I Norge har du mindre prosjekter som er veldig lønnsomme, som har veldig lav balansepris og veldig kort tilbakebetalingstid. Internasjonalt har du litt større greenfield-prosjekter (nye utbygginger, red.anm.), med lang kontantstrøm og stor nåverdi. Så du har de to som komplementerer hverandre.

Noen av de største prosjektene er oljefeltene Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Rosebank er et av de største gjenstående feltene på britisk sokkel, og møter stor motstand fra klimaaktivister, med protester så sent som denne uken. Her planlegger Equinor en investeringsbeslutning i år, mens den kan komme for Bay du Nord innen et par år.

Det kan også komme en investeringsbeslutning i år på gassfeltet BM-C-33 i Brasil. Men noen av de største gassressursene selskapet råder over, som ble funnet for et tiår siden utenfor kysten til Tanzania, er mer i det blå. Her er selskapet stadig i samtaler med myndighetene om rammevilkår, og funnene ble tidligere skrevet ned til null i regnskapet.

Trives som operatør

Men en annen mulighet er oppkjøp på britisk sokkel, der selskapet har skatteunderskudd det kan bruke. DN har nylig skrevet at Equinor blant annet er i forhandlinger om kjøp av Suncors britiske portefølje. Selskapet har også hatt diskusjoner med kinesiske CNOOC om kjøp av den britiske virksomheten.

– Jeg har ingen kommentar. Vi kommenterer ikke på spekulasjoner, sier Mathieu til dette.

Han bruker det samme uttrykket som Opedal og flere av hans kolleger brukte onsdag – «stø kurs» – på en dag da det var få store nyheter om det operasjonelle, og det meste ble overskygget av utbetalingene til aksjonærene.

– Vi kommer til å ha en omstilling av porteføljen, som blir balansert. Vi skal fokusere der vi har størst konkurransefortrinn.

– Hvilke regioner er det?

– Posisjonene vi har i Storbritannia, Gulf of Mexico i USA, og Brasil, der er vi veldig godt forankret og har en veldig sterk posisjon.

– Så dere er mindre fornøyd med Vest-Afrika og Aserbajdsjan da, eller?

– Nei, nei. Men vi er ikke operatør i Vest-Afrika. Vi er operatør i Brasil, Canada og UK. Det er klart det gjør en forskjell. Men vi er veldig fornøyd når vi ser på kontantstrømmen som kommer for eksempel fra Vest-Afrika. Den er veldig sterk.