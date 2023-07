Artikkelen fortsetter under annonsen

Den 47 år gamle supertankeren Safer inneholder over 1 million fat olje. Helt siden 1980-tallet har den ligget utenfor havnebyen Hodeida, der den har fungert som et flytende oljelager.

Men på grunn av krigen som brøt ut i Jemen for åtte år siden, er fartøyet ikke blitt vedlikeholdt, og de siste årene har faren økt for at skipet kollapser slik at oljen renner ut i havet.

Tirsdag meldte FN at operasjonen med å tømme skipet for olje er i gang. Det er ventet at det vil ta cirka tre uker å overføre oljen til et annet skip.

– Ingen andre til å gjøre jobben

Operasjonen er kompleks og et resultat av «nesten to år med politisk forarbeid, pengeinnsamling og prosjektutvikling», ifølge FN.

– Ettersom ingen andre er villig eller i stand til å gjøre denne jobben, har FN gått inn og påtatt seg risikoen det er å utføre denne svært kinkige operasjonen, skriver FNs generalsekretær i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Operasjonen skal avverge en lenge varslet katastrofe som ifølge FN ville hatt enorme konsekvenser, både for miljøet og menneskene som bor langs kysten i Jemen. Samfunn som livnærer seg på fiske, ville gått dukken, hundretusener av jobber ville blitt borte over natten, og en rekke lokalsamfunn ville blitt eksponert for dødelige gifter.

Trenger mer penger

En oljekatastrofe ville ikke bare ha ført til omfattende skader på livet i sjøen, den ville også ha ført til full stans i skipstrafikken i Suezkanalen i ukevis.

I forbindelse med operasjonen har FN engasjert verdens ledende eksperter på en rekke områder. Men verdensorganisasjonen understreker at overføringen av oljen fra ett skip til et annet langt fra er slutten på operasjonen. For å fullføre prosjektet trengs det dessuten ytterligere 20 millioner dollar, ifølge pressemeldingen.

Uten handling ville fartøyet før eller senere ha eksplodert eller brutt sammen, hvorpå det ville ha rent ut fire ganger så mye olje i havet som da oljetankeren Exxon Valdez grunnstøtte utenfor Alaska i mars 1989.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.